¡A primera! Descubre quién ha sido el primer equipo del fútbol regional de Castellón en cantar el ascenso

Llega el final de temporada y empiezan a llegar las primeras alegrías, que irán acompañadas por tristezas. Alegría la que se llevó la afición de Els Ibarsos que se proclamó campeón de liga, del grupo I de Segunda FFCV, y con ello consiguió celebrar el ascenso a la Primera FFCV. Éxito rotundo este curso para el equipo verdiblanco que entrena Javi Cuevas.

Aunque la competición aún no ha terminado, a Els Ibarsos ningún equipo podrá darle alcance al frente de la clasificación. Sus 26 partidos los ha saldado con 20 triunfos, tres empates y otras tantas derrotas. El pasado sábado, tras ganar al CE Nou Sequiol en las instalaciones de Gaetà Huguet (0-1 con gol de Abel Planchadell) el equipo de la Plana Alta logró matemáticamente el objetivo del ascenso.

El equipo de Els Ibarsos durante un partido. / JUAN FRANCISCO ROCA

El club llegó a estar en Tercera

Un club que vivió su punto más álgido a finales de la temporada 1988/89 cuando consiguió un histórico ascenso a la Tercera División. Una aventura que sólo duro un año. Finalizado el curso liguero 1989/90, el equipo volvió a la Preferente y desde entonces ha vivido una verdadera montaña rusa. Con la remodelación de las categorías, este próximo curso jugará en la Primera FFCV.

Noticias relacionadas

Así que en el campo El Olivar este próximo domingo ante el CE Vila d’Onda (16.00 horas) se celebrará el esperado ascenso a Primera FFCV con la afición, en casa, como corresponde.