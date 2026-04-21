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Buenas noticias para el CD Onda: Nuevo horario para la final de la V Nostra Copa

El equipo ondense, que organiza desplazamiento, buscará el título contra el Tavernes de la Valldigna el 1 de mayo a las 19.00 horas, en la Vila Joiosa

Los jugadores del CD Onda celebran en el vestuario del Paterna el pase a la final de la V La Nostra Copa.

Los jugadores del CD Onda celebran en el vestuario del Paterna el pase a la final de la V La Nostra Copa. / CD Onda

Juanfran Roca

Castellón

La final de la V Nostra Copa cambia de fecha. Tras las quejas de aficionados y clubs, el encuentro que enfrentará al CD Onda con el Tavernes de la Valldigna se disputará el viernes 1 de mayo a las 19.00 horas, en el campo Nou Pla de la Vila Joiosa.

Además, el Onda organiza viaje. Habrá un primer paquete de 25 euros que incluirá autobús y entrada al campo. Los menores de entre 12 a 16 años tendrán que pagar 15. Las entradas sueltas, sin bus, valdrán 15 euros.

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A partir de este miércoles por la tarde se podrá pasar por las taquillas de campo Enrique Saura para poder apuntarse y pagar el coste. Cabe recordar que el equipo que resulte ganador de esta final tendrá billete asegurado para disputar la próxima edición de la Copa del Rey.

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