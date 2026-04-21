Buenas noticias para el CD Onda: Nuevo horario para la final de la V Nostra Copa
El equipo ondense, que organiza desplazamiento, buscará el título contra el Tavernes de la Valldigna el 1 de mayo a las 19.00 horas, en la Vila Joiosa
La final de la V Nostra Copa cambia de fecha. Tras las quejas de aficionados y clubs, el encuentro que enfrentará al CD Onda con el Tavernes de la Valldigna se disputará el viernes 1 de mayo a las 19.00 horas, en el campo Nou Pla de la Vila Joiosa.
Además, el Onda organiza viaje. Habrá un primer paquete de 25 euros que incluirá autobús y entrada al campo. Los menores de entre 12 a 16 años tendrán que pagar 15. Las entradas sueltas, sin bus, valdrán 15 euros.
A partir de este miércoles por la tarde se podrá pasar por las taquillas de campo Enrique Saura para poder apuntarse y pagar el coste. Cabe recordar que el equipo que resulte ganador de esta final tendrá billete asegurado para disputar la próxima edición de la Copa del Rey.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una tienda de las que ya no quedan cierra para siempre en Castellón después de 76 años
- Castelló levantará en cinco meses su primer edificio prefabricado de más de tres plantas
- Muere una ciclista en un accidente con un camión en Vinaròs
- Un restaurante de Castelló luchará por cocinar el mejor arroz del mundo: ya está en la final
- Una multinacional del mueble abrirá nueva tienda en Vila-real y ya busca personal
- Un macrobuque procedente de China completa con éxito una operación histórica en el puerto de Castellón
- Castellón se prepara para una jornada de calor intenso: las máximas superarán los 30 grados
- Así queda el ascenso directo para el Castellón tras los resultados de la 36ª jornada, cerrada con la polémica de Riazor