Buenas noticias para el CD Onda: Nuevo horario para la final de la V Nostra Copa

La final de la V Nostra Copa cambia de fecha. Tras las quejas de aficionados y clubs, el encuentro que enfrentará al CD Onda con el Tavernes de la Valldigna se disputará el viernes 1 de mayo a las 19.00 horas, en el campo Nou Pla de la Vila Joiosa.

Además, el Onda organiza viaje. Habrá un primer paquete de 25 euros que incluirá autobús y entrada al campo. Los menores de entre 12 a 16 años tendrán que pagar 15. Las entradas sueltas, sin bus, valdrán 15 euros.

A partir de este miércoles por la tarde se podrá pasar por las taquillas de campo Enrique Saura para poder apuntarse y pagar el coste. Cabe recordar que el equipo que resulte ganador de esta final tendrá billete asegurado para disputar la próxima edición de la Copa del Rey.