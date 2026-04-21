45 años después
La confesión de los hijos de Quini sobre su secuestro: "Él logró perdonarles, algo que mi madre nunca consiguió"
"Llegó a temer por su vida", recuerdan Lorena y Enrique de Castro en un programa de televisión tras el estreno de la serie inspirada en el rapto del Brujo
O. N.
El secuestro de Enrique Castro 'Quini' en febrero de 1981 conmocionó a toda España y se convirtió en uno de los episodios más impactantes de la historia reciente del deporte. Durante 25 días, el entonces delantero del FC Barcelona permaneció retenido en un zulo de Zaragoza, mientras el país seguía con angustia cada novedad del caso, en un contexto marcado además por la incertidumbre política de aquellos días —con el intento de golpe de Estado del 23-F produciéndose en pleno cautiverio—.
En un primer momento, la autoría del secuestro se atribuyó a la organización terrorista ETA, lo que incrementó la tensión social. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Cuando la Policía dio finalmente con el paradero del futbolista y logró liberarlo con vida, el 25 de marzo de 1981, se encontró con una escena inesperada: tres hombres sin vinculación con ningún grupo armado, que habían actuado por motivos económicos tras quedarse sin trabajo. Un suceso en el que ahora se ha inspirado una serie de televisión.
Décadas después, sus hijos, Lorena y Enrique de Castro, han recordado cómo vivió su padre aquellos días y, especialmente, el momento de su liberación. “El día que lo liberaron fue el día que más miedo pasó”, señaló Lorena, durante una entrevista en el programa de televisión 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3. Lorena añadió, respecto a su padre, que “sí que creo que llegó a temer por su vida” en ese instante final del secuestro.
Pese a la dureza de la experiencia, el relato familiar apunta a que el trato recibido durante el cautiverio no fue extremadamente violento. “Sí que nos decía que no le trataron tan mal: le daban periódicos, comida...”, explicó Lorena, subrayando la complejidad emocional con la que Quini afrontó posteriormente lo sucedido.
El secuestro dejó una huella profunda en la vida del futbolista, pero también marcó su forma de entender el episodio. Lejos de mantener el rencor, optó por el perdón. Renunció a la indemnización que le correspondía y pidió que no se castigara con excesiva dureza a sus captores. “Logró perdonarles, algo que mi madre nunca consiguió”, adviertieron sus hijos.
Aquel gesto contribuyó a consolidar la imagen de Quini no solo como uno de los grandes delanteros del fútbol español, sino también como una figura humana de enorme dimensión, capaz de sobreponerse a uno de los episodios más traumáticos de su vida.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una tienda de las que ya no quedan cierra para siempre en Castellón después de 76 años
- Castelló levantará en cinco meses su primer edificio prefabricado de más de tres plantas
- Muere una ciclista en un accidente con un camión en Vinaròs
- Un restaurante de Castelló luchará por cocinar el mejor arroz del mundo: ya está en la final
- Una multinacional del mueble abrirá nueva tienda en Vila-real y ya busca personal
- Un macrobuque procedente de China completa con éxito una operación histórica en el puerto de Castellón
- Castellón se prepara para una jornada de calor intenso: las máximas superarán los 30 grados
- Así queda el ascenso directo para el Castellón tras los resultados de la 36ª jornada, cerrada con la polémica de Riazor