La historia solidaria que emociona a Castelló: “La he montado como si fuera para mí”, una bici para cambiar vidas

A veces, una bicicleta es mucho más que una bicicleta. Puede ser tiempo, esfuerzo, aprendizaje, ilusión y también una forma de ayudar. Eso es lo que ha conseguido Salva Oliver, alma del canal de YouTube MTB Castellón, al convertir más de un año de trabajo en una iniciativa solidaria con un enorme valor humano: la donación de una bicicleta de montaña de alta gama para recaudar fondos a beneficio de la Asociación MEF2C.

MTB Castellón se ha consolidado como un canal de referencia para los aficionados al ciclismo. Con casi 12.000 seguidores en YouTube y alrededor de 7.000 entre Instagram y Facebook, el proyecto ha crecido a base de contenido especializado sobre el mundo de la bici: análisis de productos, pruebas, tracks de recorridos, experiencias y consejos para amantes de las dos ruedas. Pero esta vez el objetivo ha ido mucho más allá.

Salva Oliver, amante del ciclismo. / SALVA OLIVER

La donación

Salva Oliver ha decidido donar una bicicleta completamente nueva, montada pieza a pieza y valorada en 3.000 euros, para impulsar un sorteo solidario cuya recaudación se destinará íntegramente a la investigación del síndrome MEF2C, una enfermedad rara vinculada a la microdeleción 5q14.3-MEF2C que afecta, sobre todo, a niños y niñas de muy corta edad.

La asociación beneficiaria, con sede en Castelló, trabaja con el fin de sensibilizar a la sociedad, hacer visible esta patología, apoyar a las familias con menores diagnosticados e, igualmente, recaudar fondos que permitan seguir avanzando en la investigación.

¿Dónde hacer la donación?

Pincha en el link si estás interesado en realizar una donación solidaria y entrar en el sorteo.

Estas son las bases del sorteo

Pincha en el link para leer las bases del sorteo.

Salva Oliver, amante del ciclismo btt. / Gigante de Piedra

Una idea que fue creciendo

A finales del 2024, Oliver subió un vídeo sobre una tija telescópica que había comprado para su bicicleta. El contenido funcionó especialmente bien y le abrió la puerta a formar parte de un programa de creadores vinculado a AliExpress. Lo que hasta entonces había sido una afición, se fue transformando en algo más grande: «Todo lo que he hecho en redes, ha sido como hobby, es como que me he ido encontrando las cosas».

Dentro de aquel programa fue superando niveles y obteniendo recompensas en forma de saldo para adquirir material. Y en ese proceso empezó a tomar forma una idea: aprovechar esa oportunidad para construir una bicicleta y destinarla a una causa solidaria en lugar de guardársela para sí mismo. No era, además, la primera vez que colaboraba con la asociación. Ya conocía de cerca la historia de Celia y el empuje de Jesús, implicado de lleno en iniciativas para visibilizar la enfermedad.

La bici que será sorteada. / SALVA OLIVER

Así montó la bici

Con las primeras recompensas, compró el cuadro. Después fueron llegando el resto de piezas. Algunas las pudo conseguir a través de ese programa de creadores, mientras que otras tuvo que comprarlas de su bolsillo para garantizar el nivel que quería darle al montaje.

Ese fue el caso, por ejemplo, de la suspensión delantera, que adquirió en una página europea porque no encontraba la calidad que buscaba; o de unas ruedas de carbono valoradas en unos 400 euros. Así, poco a poco, a base de paciencia, muchas horas y también algunos problemas con aduanas y envíos, la bicicleta fue tomando forma. «La he montado como si fuera para mí; para que al que le toque, tenga una buena bici», explica. Y añade una reflexión que resume bien el vínculo creado con ella: «No es por lo material, es por el cariño». «Es una parte de ti», sentencia el benefactor.

El sorteo funciona de forma directa y transparente. Las donaciones se realizan a través de la web de la Asociación MEF2C, sin que MTB Castellón gestione ni reciba dinero alguno. Su papel se limita a donar la bicicleta y a organizar el sorteo, que se celebrará en directo en su canal de YouTube.

Salva Oliver, apasinado del ciclismo btt. / Mediterranean Epic

Cada euro donado equivale a una participación: cuanto mayor sea la aportación, más opciones habrá de llevarse la bicicleta. Las bases están publicadas en la web de MTB Castellón; y el plazo seguirá abierto hasta el día 30. La respuesta, además, ya está siendo muy positiva. Según explica Oliver, la recaudación ha superado ya los 1.100 euros, cifra que confirma la buena acogida de la iniciativa.

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En este proyecto también ha sido clave la colaboración de Ciclesxtrem, tienda especializada en ciclismo situada en Vall d’Alba, que se ha encargado del montaje de todas las piezas de la bici de forma totalmente desinteresada. Una bicicleta puede llevar muy lejos, pero esta también quiere ayudar a cambiar vidas.