El Infinitri 113 Peñíscola afronta una edición de récord con 'sold out'

El Infinitri 113 Peñíscola celebra este domingo 26 de abril su 14ª edición. Lo hará consiguiendo un récord de participación, con 1.200 triatletas de 28 nacionalidades, evidenciando la buena salud de un evento que sigue creciendo de la mano de la Diputación de Castellón, que destaca su papel como motor económico y turístico de la provincia.

«Es una cifra récord que consolida la prueba dentro del panorama europeo y demuestra las ganas que tienen los triatletas de competir en el mejor escenario deportivo del Mediterráneo», señaló hoy el vicepresidente de la institución provincial y alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, durante la presentación de esta competición que, de nuevo, situará a Peñíscola en el epicentro del triatlón de media distancia. Se trata de un evento que potencia la imagen de la provincia como destino ideal para disfrutar del deporte al aire libre y, sobre todo, del ciclismo, la natación y la carrera, los 365 días del año.

Así lo aseguró el vicepresidente provincial, quien puso en valor «el potencial de nuestra tierra que ofrece unas características idóneas y excepcionales para disfrutar del triatlón». «Castellón es un territorio privilegiado que combina mar y montaña con un clima mediterráneo envidiable durante todo el año, ideal para entrenar, competir y disfrutar del deporte en las mejores condiciones”, destacó Martínez.

En este sentido, el Infinitri 113 Triathlon Peñíscola se consolida como una prueba de referencia en el calendario internacional, que combina exigencia deportiva con un entorno natural espectacular, contribuyendo de forma significativa a la promoción de Castellón.

Exigente recorrido

Esta prueba, que crece año tras año, ofrece a los triatletas un recorrido exigente y a la vez espectacular, con 1.900 metros de natación bordeando el Castillo del Papa Luna, 90 kilómetros de ciclismo por el interior de la provincia y 21 kilómetros de carrera a pie junto al Mediterráneo y la Serra d’Irta.

«Una competición única en uno de los enclaves más emblemáticos de nuestra provincia, Peñíscola», indicó el diputado de Deportes, Iván Sánchez, quien destacó que «desde la Diputación de Castellón seguimos apostando por el deporte como motor de desarrollo a través de nuestra marca Castellón Escenario Deportivo, que impulsa eventos de primer nivel y proyecta Castellón al mundo».

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«Esta provincia es una oportunidad y el Infinitri 113 Peñíscola es una excelente plataforma para conseguir potenciar nuestra marca», insistió Sánchez. La XIV edición de la prueba contará con 1.200 participantes de 28 nacionalidades. Cabe resaltar que el 97,5% de los participantes vienen de fuera de la provincia de Castellón; el 80,2% proceden de fuera de la Comunitat Valenciana y el 15,7% de participación es internacional. «Con estos datos de participación se espera un impacto económico de casi 3 millones de euros en la provincia», apuntó Iván Sánchez.