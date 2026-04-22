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Bautista, con la voz entrecortada en su despedida de Madrid: "He cumplido mi sueño, aquí he vivido el momento más especial como deportista"

El castellonense anunció la pasada semana que dejará el tenis al final de esta temporada y cayó en primera ronda ante Tirante

Roberto Bautista tras recibir el homenaje.

Roberto Bautista tras recibir el homenaje. / EFE

Aitor Aguirre

Castellón

Roberto Bautista, homenajeado con una placa conmemorativa y una sentida ovación en su debut en el Másters 1000 de Madrid, cayó eliminado en primera ronda ante el argentino Thiago Tirante y se despidió así de uno de los torneos más especiales de su carrera, una semana después de anunciar que se retirará al final de la temporada.

El castellonense posó con su familia antes de caer ante el argentino Agustin Tirante por 2-6 y 4-6. Tras un mal primer set, reaccionó con un break en la segunda manga pero no fue suficiente para forzar el tercer set.

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Estas fueron sus declaraciones tras la derrota

"Puedo decir que he cumplido mi sueño, he jugado los mejores torneos del mundo, he ganado la Copa Davis con Feli y mis compañeros. He conseguido muchos logreos pero me quedo con todos los valores que me ha enseñado este deporte. Me voy de aquí, me hubiera gustado jugar un poco mejor la verdad (aplausos unánimes). Aquí en Madrid he vivido el momento más especial como deportista y tenista, estoy muy agradecido a Madrid", dijo emocionado y con la voz entrecortada, ante una ovación sentida del público, reconociendo su larga y exitosa trayectoria.

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