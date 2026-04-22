Emilia Arnau, de Burriana a completar las seis grandes maratones del mundo: una historia 'seis estrellas'

Empezó a correr en 2013, como terapia para superar un mal momento personal. Y, 13 años después, tiene la Six Star, la medalla que reconoce a los finishers que han completado las seis principales maratones del mundo. Está es la historia de Emilia Arnau Comellas (Burriana, 1977), una persona como otra cualquiera, para demostrar que uno, si quiere, puede.

«No soy una runner al uso», explica en su visita a Mediterráneo, con las seis medallas que acreditan su participación en Nueva York (2018), Chicago (2019), Boston (2023), Berlín (2024), Londres (2025) y Tokio (2026). «Empecé en 2013, en una etapa personal muy importante para mí: salía de un trastorno de alimentación y lo que quería, era volver a sentirme bien, reconciliarme conmigo misma», relata. «Comencé a correr porque me hacía bien y, con mi hermano Joan, disputé mi primer 10k», ahonda. «Me fue bien y, ya ese mismo año [2014], me preparé la media maratón de Madrid, en 2015 la maratón de Barcelona...», incide la burrianense, afincada hace tiempo en Castelló.

Emilia Arnau Comellas, con las medallas, en Mediterráneo. / Erik Pradas

Escuchar al cuerpo

«Yo escuchaba a mi cuerpo, mis sensaciones; así que, en 2018, coincidiendo que iba a cumplir los 40 años, mi mejor amigo Fernando y yo decidimos ir a Nueva York, pero sin pensar que era una de la majors... y ahí entré en el mundo de las seis mejores maratones», admite. Ya conocía la Gran Manzana como turista, pero le impactó esa nueva perspectiva. «Me enganchó: la sensación de correr por sus calles, la gente volcada, dándote ánimos y comida...», recuerda.

Nuevo cambio de chip: «Me propuse hacer una maratón al año: en 2019 hice Chicago, aunque la pandemia me paró un poco y no lo retomé hasta 2023». Los últimos cuatro años completó el círculo.

Emilia reconoce haber adquirido «unas experiencias emocionales que a mí me han ayudado bastante en el día a día, a la hora de ser constante y tener una disciplina». Y, al mismo tiempo, algo «fundamental para la salud mental».

Emilia Arnau Comellas, con las medallas, en Mediterráneo. / Erik Pradas

No es marquista

Los registros de Emilia Arnau Comellas (49 años cumplidos en marzo) son sorprendentes. Cuando se le pregunta por sus tiempos, la respuesta es llamativa. «Mi mejor marca ha sido ahora, en Tokio: tres horas y 41 minutos». «En el resto he estado sobre las 3:50», compara la marathon woman.

«No corro como una atleta profesional, ni tampoco como si fuera una élite entre las populares: corro por mi bien», subraya antes de matizar: «Sí pienso, ahora, que he sido muy conservadora en las anteriores maratones, pero lo que yo quiero es disfrutarlas y vivirlas, sin estar pendiente de las marcas», zanja la burrianense.

Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Juan Francisco de la Ossa

Una persona normal

Emilia, igualmente, cuenta como es una semana habitual. «Lo compagino con mi agenda profesional y mi vida social: salgo a hacer kilómetros cuatro días a la semana; además de dos días de entrenamiento de fuerza para prevenir lesiones, que es algo que al principio no solía hacer».

Horas en las que asegura «desconectar, arreglar el mundo, organizar mi vida para luego poner los planes en marcha...». «Hay que acostumbrar la mente -afirma-. Para poder correr un maratón, tienes que preparar la cabeza: si te falla, por muy bien que estés físicamente, no vas», sentencia.

Emilia Arnau Comellas, con las medallas, en Mediterráneo. / Erik Pradas

En el horizonte

Ya con la medalla de Six Star en casa, Emilia se marca los nuevos desafíos. «No he corrido nunca la de Castelló: la tengo pendiente para el año que viene, seguro».

Sin embargo, antes, otro reto a lo grande. «Ya he hecho las seis majors, pero ahora han añadido la de Sídney, así que este verano iré a Australia». Además, este selectivo circuito también tiene previsto añadir nuevas maratones, como Shanghái (China), Ciudad del Cabo (Sudáfrica)..., en el horizonte de una Emilia que tampoco descarta variar de disciplina, como iniciarse en el mundo del trail o de atreverse con los triatlones.

Contra el sedentarismo

Una de las principales luchas de la sociedad, es contra esta lacra. Por su trayectoria deportiva y vital, Emilia Arnau es una persona perfecta para enviar un mensaje repleto de motivación. Habla con conocimiento de causa. Emilia admite que, hasta que se sumergió en el running, «prácticamente no había hecho deporte: caminar, algo de pilates, ir al gimnasio...».

«Los resultados no llegan inmediatamente, hay que trabajarlos: si cada día entrenas un poquito, al final te mueves y te lo pide el cuerpo», aconseja Emilia.