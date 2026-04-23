Del histórico Cajasur al renacer del Coto Córdoba: así es el rival del Amics en la final por el ascenso a Primera FEB

El Amics Castelló se jugará el ascenso a Primera FEB ante un rival con contexto histórico y una evidente carga emocional, con el primer partido a domicilio, este sábado a las 20.00 horas. El Coto Córdoba, campeón del Grupo Oeste, afronta esta final con una ciudad volcada ante la posibilidad de regresar a una categoría que el baloncesto cordobés no pisa desde hace 24 años. No será fácil.

Ese es uno de los elementos que explican el escenario que se encontrará el conjunto de Pichel en Vista Alegre. El Córdoba ha impulsado una importante campaña para llenar el pabellón y convertir el partido en una cita grande para la afición local. El club ha querido enlazar este momento con el recuerdo del histórico Cajasur Córdoba, referente de la ciudad en la antigua LEB Oro durante buena parte de los noventa, e incluso ha recuperado una camiseta inspirada en aquella etapa para reforzar todavía más el ambiente.

En la previa de esta eliminatoria, exjugadores emblemáticos como José Antonio Ferrer, Manolo Camacho o Antonio Franco subrayaron el valor especial que tiene esta eliminatoria para Córdoba. Hay que destacar que el actual Coto, nacido en 2022 tras la unión de dos proyectos de la provincia, ha logrado asentarse con rapidez y presentarse como un rival sólido y con una ciudad que vuelve a ilusionarse.

Crecimiento desde abajo

En lo deportivo, el Coto Córdoba también ha dado pasos firmes en muy poco tiempo. El conjunto andaluz militaba en la temporada 2022/23 en Primera División Nacional y hace dos cursos (23/24) logró el ascenso de EBA a LEB Plata hace dos temporadas y en el presente curso ha confirmado su crecimiento proclamándose campeón del Grupo Oeste, lo que le ha permitido ganarse el derecho a pelear por el salto a Primera FEB. Dirigido por Gonzalo Rodríguez, técnico con experiencia como ayudante de Moncho Fernández en el Obradoiro.

Además, el club ha sabido acompañar ese crecimiento deportivo con una estructura cada vez más estable. La llegada de Rafael Blanco a la presidencia reforzó la imagen del proyecto, mientras que el respaldo económico del patrocinador principal ha permitido consolidar una propuesta ambiciosa. Todo ello ha ayudado a que Vista Alegre haya recuperado parte de su pulso, con una afición mucho más conectada en un pabellón con capacidad para unos 3.500 espectadores. El Amics, a salir con mucha vida de Córdoba.