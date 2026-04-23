L’Illa-Grau, al remate para volver a la Superliga en un formato cuestionado: "Estar casi un mes sin jugar no tiene sentido"

El L’Illa-Grau inicia su remate por el ascenso. El conjunto castellonense afronta en Canarias la hora de la verdad con el gran objetivo de regresar a la Superliga, la élite del voleibol nacional, tras una temporada de crecimiento y exigencia. El equipo de Cavalli debuta esta tarde ante el SUAC Canarias (20.30 horas), en el primero de los dos partidos de una liguilla A3 en la que mañana se medirá al CV Almendralejo Extremadura (12.00 horas), con escaso descanso y después de casi un mes sin competir.

Para alcanzar el objetivo, el L’Illa-Grau deberá finalizar entre los dos primeros de su grupo. Eso le abriría las puertas de las semifinales, donde se mediría a uno de los equipos clasificados del otro cuadro. Superar ese cruce significará sellar el ascenso a la Superliga, previstas para el sábado a las 17.00 y a las 19.00.

Hay que destacar que el equipo llega lanzado y finalizó en segunda posición con 52 puntos, solo tres por debajo del Barcelona.

Imagen durante uno de los encuentros en casa. / L'ILLA-GRAU

Caballi, en Mediterráneo

En la víspera de la fase de ascenso, el técnico Carlos Cavalli, atendió a Mediterráneo y mostró su descontento por el formato en la promoción de ascenso: «No es el mejor sistema. Llevamos cuatro o cinco años así y la Federación no reacciona. Puedes jugar dos partidos en un mismo día y te juegas toda una temporada en cuatro días. Estar casi un mes sin jugar no tiene sentido. Cambia por completo la planificación física y táctica. Lo único que puedes hacer es tratar de llegar de la mejor manera posible y sin problemas físico», comentó sobre todo el tiempo que han tenido para preparar estos partidos.

Sobre la evolución del equipo, el técnico subraya la capacidad de crecimiento de una plantilla prácticamente nueva. «Fuimos de menos a más. Había muchos fichajes, mucha gente nueva, y en el siete titular solo dos jugadores seguían respecto al año pasado. Eso cuesta que funciona, más aún cuando hay tantas piezas nuevas», reconoce. Para Cavalli, el gran punto de inflexión para meterse en promoción fueron las victorias frente al Arona y el Barcelona.

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Aportación de Pablo Herrera

El entrenador también puso en valor el compromiso del vestuario con el sueño de volver a Superliga tras el descenso en pandemia: «Hay un gran grupo. En los entrenamientos y en partidos de casa Pablo Herrera pudo echarnos un cable y jugar, no en los encuentros fuera de casa», desveló el Cavalli, que arranca hoy el reto de devolver a un equipo de mucha tradición en el deporte provincial a la máxima categoría nacional de voleibol.