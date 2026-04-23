El nuevo Atlético de Apollo saca músculo antes de la Champions: "Tenemos que equilibrar la pasión con el negocio"

Puesta de largo de Apollo y el Atlético tras la compra por parte del fondo de inversión estadounidense. Una alianza plasmada en el evento The Forum, un programa de conferencias celebrado en el Metropolitano con la presencia e intervención de ejecutivos de alto nivel de la industria futbolística. Miguel Ángel Gil Marín, CEO del conjunto rojiblanco, fue, junto al presidente Enrique Cerezo, el encargado de abrir una jornada en la que el Atlético-Arsenal de la próxima semana estuvo en todas las conversaciones.

"Gracias por luchar contra el 'establishment"

Lo hizo a través de un recorrido sobre la oportunidad que conlleva la entrada de un fondo como Apollo en el ecosistema del fútbol español y europeo. Una operación cifrada en el 55% del accionariado del Atlético, valorada en más de 2.000 millones de euros. "No tengo ninguna duda de que en este sector el fútbol es algo más que 90 minutos en el terreno de juego", inició su discurso Gil Marín.

El CEO del Atlético se dirigió al auditorio, uno por uno, a todos sus actores. Primero, a los representantes de Apollo, con Rob Givone, socio y cogestor de ASC, a la cabeza. Después, a Javier Tebas, presidente de LaLiga, "por haber sido capaz, luchando contra corriente, frente al establishment, de regular nuestro fútbol". Igualmente, tuvo palabras para Rafael Louzán, presidente de la RFEF, "por haber querido buscar y conseguir la paz entre la Liga y la Federación".

Asimismo, integró en su discurso a Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG y de la ECA, la asociación que agrupa a los grandes equipos del continente y en cuyo consejo también está Gil Marín. "Y, por supuesto, mi agradecimiento al presidente Ceferin, que ha tenido la inteligencia y la capacidad de cambiar la imagen de la UEFA con la creación de la UC3, la asociación que gestiona los derechos, la comercialización y lo que serán las reglas del futuro de nuestro deporte".

Una gran alianza tras el carpetazo a la Superliga, un proyecto abandonado por el Real Madrid, su único integrante en ese momento, tras reintegrarse en la estructura del fútbol europeo. "El futuro lo vamos a definir entre todos: clubes, instituciones, jugadores, inversores, marcas, plataformas y empresas de entretenimiento en general", ambicionó Gil Marín, quien puso en valor la importancia de "los fondos de inversión, que mueven el capital que se genera en la industria".

El valor del Metropolitano

"El reto es encontrar un equilibrio entre la gestión de la pasión de los aficionados y la gestión de las cuentas de resultados, que a veces son aburridas. Durante muchos años se ha mirado el fútbol solo por lo que ocurre durante los 90 minutos; hoy sabemos que su verdadero impacto empieza mucho antes y termina muchísimo después", enfatizó Gil Marín, recordando un dato clave: la industria deportiva moviliza el 1,44% del PIB español, un porcentaje que no ha dejado de aumentar en los últimos años.

"Estamos generando en España 195.000 empleos directos e indirectos", resaltó sobre el valor del fútbol como generador de marca. El CEO del Atlético presentó además el teaser de las actuaciones que llevarán al club a contar con un complejo multifuncional -Ciudad del Deporte- en las inmediaciones de un Metropolitano convertido en referencia mundial. Todo ello en un contexto marcado también por la parálisis judicial de los conciertos en el Bernabéu, el otro gran escenario deportivo de Madrid.

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"Solamente este año se han llevado a cabo en este estadio más de 250 eventos corporativos, 23 eventos musicales y 24 partidos... En definitiva, nos ha visitado un promedio de tres millones de personas. Y seguimos creciendo", afirmó el dirigente rojiblanco sobre un estadio que acogerá la final de la Champions en 2027. "Pero no podemos quedarnos ahí, queremos seguir evolucionando. Esto no va solo de fútbol, va de todo lo que gira a su alrededor", cerró Gil Marín en la puesta de largo del nuevo Atlético de Apollo, que tiene ante sí la oportunidad de dar un primer golpe de efecto con la semifinal de Champions frente al Arsenal.