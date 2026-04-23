La revista de Penyagolosa Trails, gratis este lunes con ‘Mediterráneo’

La Fuga Penyagolosa Trails 2026 volvió a situar a Castellón y al interior de la provincia en el epicentro del trail running nacional e internacional. La cita, celebrada el 18 de abril del 2026, reunió una vez más a la élite de la especialidad en sus dos pruebas emblemáticas: la MiM, de 60 kilómetros y 3.300 metros de desnivel positivo; y la CSP, de 106 kilómetros y 5.600 metros de desnivel positivo.

La edición llegaba reforzada por el enorme tirón de la prueba, con 4.773 preinscripciones procedentes de 48 provincias y 40 nacionalidades, además del trabajo de cerca de 800 voluntarios, claves para sostener una organización que volvió a poner el acento en la sostenibilidad y el respeto al entorno del Parc Natural del Penyagolosa.

En lo deportivo, la jornada quedó marcada por la dureza del recorrido y por las altas temperaturas, un factor que elevó todavía más la exigencia.

La Marató i Mitja

En la MiM masculina , José Ángel Fernández Canales firmó una actuación histórica al conquistar su cuarta victoria consecutiva , consolidando su dominio en la prueba reina de 60 kilómetros.

, firmó una actuación histórica al conquistar su , consolidando su dominio en la prueba reina de 60 kilómetros. En la carrera femenina, la noruega Sara Rebekka Linde logró por fin su ansiado triunfo tras varios intentos, confirmando su idilio con Penyagolosa. El podio femenino lo completaron Inés Astraín y Anna Comet, mientras que por detrás de Canales sobresalieron nombres como Dakota Jones y Mario Olmedo en una edición de enorme nivel competitivo.

La CSP

En la CSP, la victoria masculina fue para Raúl Butaci, capaz de gestionar con solidez una prueba de gran desgaste físico y mental, por delante de Julen Calvó y Joaquín López.

En categoría femenina, Gemma Arenas volvió a agrandar su leyenda en Penyagolosa al conquistar su tercera victoria en la distancia larga, reafirmando una trayectoria extraordinaria en esta prueba. Junto a ella subieron al podio Emi Dixon y Yasmina Castro, completando una clasificación de mucho prestigio internacional.

Todas las imágenes de la Fuga Penyagolosa Trails /

Más que deporte extremo

Más allá de los nombres propios, Penyagolosa Trails dejó otra vez la imagen de una carrera que trasciende lo puramente deportivo. La implicación de los pueblos del recorrido, el ambiente en cada paso y la conexión entre mar, montaña y patrimonio volvieron a convertir la prueba en una gran fiesta del territorio.

Castelló y Sant Joan de Penyagolosa fueron, una vez más, el escenario de una edición exigente, espectacular y de gran proyección para el deporte y para la provincia.

Ismael Mateu / Toni Losas

El despliegue

Todavía resuenan los ecos de la Fuga Penyagolosa Trails, la doble cita del trail running internacional de la provincia de Castellón con la CSP de 106 kilómetros y la MiM de 60.

El Periódico Mediterráneo no es ajeno a la repercusión mundial de la cita que, el pasado sábado (18 de abril del 2026), unió Castelló con Sant Joan de Penyagolosa, por lo que lanza una importante publicación, dirigida a sus miles de participantes pero también a los amantes de esta disciplina, aficionados...

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