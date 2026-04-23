La Scott Mediterranean Epic Gran Fondo 2026, a horas para el pistoletazo de salida: esto es lo que hará 'Purito' Rodríguez

Este fin de semana, Orpesa acoge la cuarta edición de la Scott Mediterranean Epic Gran Fondo.

Este sábado 25 de abril del 2026, desde las 7.30 horas, más de 3.000 participantes de 14 nacionalidades diferentes, se enfrentarán a una prueba exigente en la provincia de Castellón.

La organización está ultimando los preparativos para acoger a todo el pelotón en una jornada que se presupone ilusionante. Además, Orpesa será el epicentro del cicloturismo europeo con esta prueba con tres distancias diferentes para todos los públicos.

‘Purito’ Rodríguez como invitado de leyenda y… una sorpresa en la previa

El gran atractivo de esta cuarta edición será la presencia de Joaquim Purito Rodríguez, quien ejercerá como cara visible e invitado de honor de la prueba.

El exciclista profesional, que atesora en su palmarés dos victorias en el Giro de Lombardía y nueve etapas de La Vuelta a España, además de otras tres etapas en el Tour de Francia (entre otras), participará en la Scott Mediterranean Epic Gran Fondo.

Sin embargo, su participación esconde una gran novedad para todos los aficionados al ciclismo. Además de salir a rodar, Purito aprovechará la jornada previa de este viernes y, a las 19.00 horas, grabará un episodio en el escenario de meta de su popular podcast Puro Ciclismo. Y no lo hará solo, sino que estará acompañado por su gregario de confianza, Ángel Vicioso.

Para la organización de la Scott Mediterranean Epic Gran Fondo, contar con una leyenda del ciclismo español es “un verdadero honor”. También es un perfil que “encaja con el perfil técnico y carismático del evento”, han confirmado.

Tres recorridos diferentes escogidos a medida

La Sscott Mediterranean Epic Gran Fondo mantiene en 2026 sus distancias tradicionales para que cada corredor pueda escoger el mejor recorrido según sus características. Con Orpesa como sede y salida y llegada, los participantes podrán enfrentarse a tres retos, desde los 196 kilómetros hasta la distancia más corta de 110 kilómetros, a través de 13 municipios de la provincia, que serán el escenario perfecto para que los más de 3.000 ciclistas disfruten de nuestro territorio:

Orpesa

Cabanes

Vilanova d’Alcolea

la Torre d’en Doménec

la Sarratella

Albocàsser

Ares del Maestrat

Benassal

Culla

Vilafranca del Cid

la Torre d’en Besora

la Serra d’en Galceran

Vall d’Alba

La distancia Gran Fondo cuenta con 196 kilómetros y 3.200 metros de desnivel positivo. Es el desafío absoluto de la jornada y permitirá rodar a los participantes por Cabanes, la Serratella o La Bandereta, entre muchos otros puertos. La distancia media es un recorrido de 160 kilómetros y 2.520 metros de desnivel. Es la alternativa de alta intensidad perfecta para los participantes que quieran enfrentarse a la dureza del terreno y los puertos más icónicos. Por último, la distancia más corta es un recorrido de 110 kilómetros y 1.6250 metros de desnivel. Es un recorrido más enfocado en la técnica y disfrute del entorno. Además, es la mejor opción para capturar la esencia de las carreteras del Maestrat y la Plana Alta.

Castellón: un escaparate mundial del ciclismo

Todo el equipo organizativo de la Scott Mediterranean Epic Gran Fondo ha trabajado intensamente para que el recorrido sea, una vez más, un escaparate de las mejores carreteras de la provincia. De esta forma, se hace gala del potencial de este territorio para la práctica del ciclismo dentro del proyecto Castellón Cycling de la Diputación de Castellón.

La guinda

El evento concluirá con la ya tradicional fiesta post-meta en los jardines de Orpesa. Allí, los ciclistas podrán compartir experiencias y celebrar el reto conseguido, consolidando a la Scott Mediterranean Epic Gran Fondo como una cita ineludible en el calendario internacional.