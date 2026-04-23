Los veteranos de Castellón, del evento de Fútbol Solidario al regreso a la Copa

El pasado sábado, con una gran afluencia de público, tuvo lugar, en las instalaciones del Parque Sindical de Castelló, la 11ª edición del evento Fútbol Solidario, con el que la APFV aporta su granito de arena dando visibilidad a las asociaciones sin ánimo de lucro, caso de la AEMC, que presta sus servicios a un destacado grupo de personas de nuestra provincia. La jornada de convivencia fue un éxito en todos los sentidos, superando con creces las expectativas: recaudó más de 3.000 euros.

Grupo primero

La octava jornada de la Copa del Campeonato Provincial de Fútbol de Veteranos de Castellón ofreció muchos goles en los dos grupos y aclaró bastante la tabla, a efectos clasificatorios, en el grupo primero. De tal forma que, a falta de cuatro jornadas, tres equipos (Moncofa, CD Castellón-San Pedro y L’Alcora-Asitec) ya se han destacado.

Hubo un triunfo local y dos visitantes, con dos empates (además de un 3-0 por incomparecencia).

Huracán-Burriana y Emat Displays-Villarreal CF firmaron las tablas sin ver portería, lo que complica a ambos la clasificación.

En Moncofa, triunfo del líder sobre L’Alcora-Asitec por 4-0. La superioridad local en el primer tiempo se tradujo en dos goles en las postrimerías del mismo. La segunda fue más igualada, con un L’Alcora que buscó con más ahínco el 2-1; sin embargo, el Moncofa volvió a marcar por partida doble, en un par de buenas contras.

En el José Mangriñan, el 1-4 del Fomento-Montlyg sobre la UDE continúa dando opciones a la escuadra castellonense cara a su clasificación para las semifinales.

El Torre San Vicente de Benicàssim deparó la nítida victoria del Armelles-CMG, en este caso a domicilio. A pesar del dominio local, la primera parte terminó con 0-1; en la segunda parte, fue el Armelles el que pasó a dominar y el que dispuso de más ocasiones, de ahí que ni sorprendiera el 0-4.

El domingo, en el Miquel Soler, justa igualada entre el Casa Marina-Bañohogar y el Rodeo Fore-Ut: un 3-3 que dejó un buen sabor de boca a todos, por el fútbol desplegado de los dos conjuntos.

El compromiso del Javier Marquina, entre el Castellón-San Pedro y el Onda, no se disputó, al no presentarse la escuadra visitante (3-0 reflejó el acta arbitral).

Crece el número de tarjetas Jornada con un buen número de tarjetas. Destacaron Viorel Tira, Jelti Salhi, Crespo Sotodosos y Beroldo Canale, en encuentros muy ásperos: estuvieron muy bien en su labor, a criterio de los delegados. Este fin de semana hay importantes partidos en los dos grupos en la novena jornada (faltan cuatro para el cierre de esta fase), lo que añade aún más tensión y dificultad a los árbitros.

Grupo segundo

Sigue la tabla partida en dos mitades, con una igualdad clara entre seis equipos. Cinco triunfos locales y un empate en esta jornada.

Holgado triunfo del Alcalà-Bar Gales sobre el Maradona (3-0).

En el Jesús Beire, goleada del Moró frente a Les Palmes de Castelló-Gesdepro por 5-2, lo que le permite remontar posiciones.

Duelo muy competido que acabó en tablas entre el Arrincadeira-Serret y el Borriol-Magnanimvs (2-2). Jaime Bellido, en un córner, puso el 0-1 con el que se llegó al descanso. Cristian Soto dobló la ventaja, pero José Castillo y David García neutralizaron la renta.

Plantilla del Rayo de Castellón, en el grupo segundo. / APFV

Cómoda victoria (6-0) del Rayo de Castellón ante el San Lorenzo.

Y en el Olímpic d’Onda, el Vila sigue acelerando tras doblegar por la mínima (1-0) a Les Alqueries.