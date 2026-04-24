Tenis
Alcaraz no jugará Roland Garros
El murciano ha explicado en sus redes que la lesión que sufre en su antebrazo no le va a permitir jugar ni en Roma ni en París
Drama para Carlos Alcaraz. El murciano ha explicado en sus redes sociales que la lesión que sufrió en Barcelona no le va a permitir jugar Roland Garros, lo que ha admitido ser una noticia dura para él.
"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí" ha escrito en su instagram.
- El nuevo parque acuático que abrirá en Castellón este verano empieza a cobrar forma en su zona infantil
- Alarma mediática y social en Castellón por el agresor sexual múltiple en paradero desconocido
- El histórico restaurante de Castellón que Carlos Alcaraz eligió para cenar: 'No es la primera vez que viene
- La aplicación de Sanitat, GVA+ Salut, estará inactiva: esta es la razón
- El regreso de una rogativa de antes de la pandemia marca el ciclo de romerías de Castellón
- Novedades en el ERE de las azulejeras Keraben y Saloni: habrá decenas de despedidos
- ¿Vuelve la lluvia a Castellón?: Aemet estima un 70% de probabilidades
- Las últimas novedades del nuevo Mercado Central de Castelló: más bares