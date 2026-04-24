Adiós a la impunidad en los estadios: por qué si insultas puedes acabar en cárcel

“Somos más de 15.000 personas aquí dentro, a mí no me van a pillar”, es lo que piensan muchos antes de proferir insultos dentro de un contexto deportivo. Ese y pensamientos similares son los que incentivan la barra libre de improperios en un ámbito en el que, tradicionalmente, la gente ha utilizado a modo de desahogo de sus vaivenes personales.

Pero, lamentando llevarte la contraria, querido aficionado, las cosas están cambiando, y mucho. Lo que antes era blanqueado, justificado y perdonado socialmente, ahora es un claro foco de lucha, tanto a nivel institucional como jurídico.

Y es que insultar en un estadio ya no solamente puede implicar la desaprobación de algún “vecino de asiento” o la imposición de sanciones administrativas deportivas, sino que supone, con todas sus letras, un delito de odio tipificado penalmente.

Aficionados insultando a Marcelino en la etapa en la que el actual entrenador del Villarreal dirigía al Valencia. / IGNACIO HERNANDEZ

Lo anterior me temo que no es una simple afirmación vacía, pues viene respaldado ya por más de diez sentencias condenatorias por insultos y actos racistas en recintos deportivos y sus aledaños.

Esta última precisión, cuidado, no es menor. La actualizada Ley del Deporte amplía el lugar de comisión de los hechos a los alrededores de las instalaciones deportivas, incluyendo incluso los medios de transporte público usados para acceder a las inmediaciones del evento.

En consecuencia, quienes deciden actuar discriminatoriamente, derrochando términos racistas, xenófobos u homófobos, entre otros, se enfrentan a posibles penas de 1 a 4 años de prisión y multas de entre 1.000 a 3.500 euros, pudiendo llegar a más de 5.000 euros en casos de difusión pública o reincidencia.

“Qué más da” —seguro que concluye alguno—. “Llevo años desahogándome en mi asiento y nunca pasa nada”. Tened presente, queridos aficionados, que la época de absoluta impunidad ha pasado a la historia. Ya no existe aquel escenario en que solo se actuaba en caso de denuncia por la persona agraviada, sino que todas las instituciones implicadas ejercen una labor de supervisión y persecución activa para detectar a los infractores.

Reciente juicio a tres jovenes presuntos autores de los insultos racistas al jugador del Real Madrid Vinicius.º / Mediterráneo

La realidad actual es que hay ojos y oídos en todas partes. Aterrizándolo a un contexto deportivo, no hablamos únicamente de los vigilantes de seguridad ubicados en la grada —potenciales testigos en estos casos, por cierto—. Además, se ha articulado todo un sistema de identificación individualizada, conformado por cámaras de alta resolución, dispositivos de grabación y escucha continua, coordinadores de seguridad, directores de partido, inspectores de las ligas profesionales e incluso peritos de lectura labial; todos ellos esenciales, junto con el acta arbitral, en la pertinente aportación de pruebas.

Así, se ha consolidado una estructura en la que la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte alerta, las ligas detectan y la Fiscalía investiga, creando un ensamblaje efectivo que permite actuar con rapidez.

Con todo, y derivado de la era digital en que vivimos, muchas de las manifestaciones racistas, xenófobas y violentas se producen al abrigo de las redes sociales. Por ello, LaLiga ha desarrollado la herramienta MOOD, un instrumento de monitorización semanal de las conversaciones en torno al fútbol profesional en redes sociales. Mediante puntuaciones de 0 a 10, este mecanismo establece un registro del odio detectado y es capaz de analizar el número de personas que intervienen en dichas conversaciones y la cuantía de mensajes generados.

Finalmente, cabe recordar que existe una clara línea jurisprudencial del TEDH, por la que se asienta una obligación inequívoca de investigación, usando todos los medios al alcance, para combatir cualquier tipo de manifestación racista.

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Contra la discriminación, la violencia y el racismo, todos los equipos forman uno solo, con la firme vocación de seguir trabajando mientras aún se produzca un único caso. Queda claro pues, querido aficionado. Si todavía eres de los que insulta en un contexto deportivo, vuelve a leer esto.

El derecho deportivo, fundamental para el buen funcionamiento del deporte. / IA