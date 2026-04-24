Muere uno de los grandes nombres del baloncesto en Burriana, historia de la ciudad

Burriana, la importante localidad de la Plana Baixa, está de duelo, a raíz de una importante personalidad del mundo del deporte, así como muy conocida en otros ámbitos: Juanvi Granell.

Especialmente ligado al Club Basket Burriana, ha sido la propia entidad la que ha informado de su fallecimiento.

El baloncesto despide a uno de sus grandes pioneros, una figura clave en el crecimiento de este deporte cuando estabva lejos de su estado actual. Su legado va más allá de los triunfos o los logros en la pista: fue, ante todo, un apasionado que dedicó su vida a enseñar, impulsar y contagiar el amor por el baloncesto a generaciones enteras.

Juanvi Granell, en una foto de familia del club de baloncesto de Burriana. / CLUB BASKET BURRIANA

La huella que deja

Desde sus inicios, entendió el juego como una herramienta de formación y convivencia. En canchas modestas, muchas veces lejos de los focos, trabajó con jóvenes y aficionados, convencido de que el baloncesto era algo más que competir. Su entrega fue siempre desinteresada, guiada por la ilusión de ver crecer el deporte que tanto amaba.

Hoy, su figura se convierte en referente de una época en la que el baloncesto se construía desde la base, con esfuerzo y vocación. Su huella permanecerá en cada jugador al que inspiró y en cada rincón donde ayudó a hacer del baloncesto una pasión compartida.

La despedida

"Es imposible pensar en el Club Baloncesto Burriana y la historia del baloncesto en nuestra ciudad y que no te venga su nombre a la cabeza inmediatamente. Lo ha sido todo: jugador, padre de jugador, directivo, entrenador... pero por encima de todo un referente, alguien que AMABA a este Club casi más que al propio BALONCESTO", han publicado en las redes sociales.

Un poco de historia

"Pionero de nuestro deporte en la Borriana en blanco y negro de los 60, y parte importante del club desde su fundación en los 80, nunca jamás jamás logró deshacerse de él por completo", glosa la entidad. "Siempre estaba ahí para consejos, entrenar, o para echar una mano a cualquier entrenador que lo pidiera", rememora.

"Juanvi nos ha dejado hoy, pero el legado y la memoria que deja en el Club serán eternos", destaca.

"Un fuerte abrazo para su esposa Eugenia, sus hijos Isabel y Juanvi; y toda la familia", da el pésame.

La misa, este sábado (25 de abril del 2026), a las 11.00 horas, en El Salvador.