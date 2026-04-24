El UBE L’Illa-Grau, a un paso del ascenso a la Superliga (y otras citas del deporte castellonense para este sábado)

Después de ganar al CV Almendralejo Extremadura en la segunda jornada (3-1, parciales de 25-21, 25-23, 23-25 y 25-19), el UBE L’Illa-Grau se clasificó como primero de grupo a las semifinales de la Fase de Ascenso a la Superliga.

El conjunto grauero, que dirige Carlos Cavalli, será equipo de la máxima categoría si supera este sábado, a partir de las 19.00 horas, al Intasa San Sadurniño. El domingo, la final entre ascendidos.

Baloncesto

El Amics Castelló quiere encarrilar el ascenso. El Amics Castelló, que quiere recuperar cuanto antes la categoría perdida el curso pasado, afronta el sábado, a partir de las 20.00 horas, un nuevo reto mayúsculo con la disputa de la ida de la Final de Campeones de Segunda FEB. El conjunto castellonense visitará el Palacio de los Deportes Vista Alegre para medirse al Coto Córdoba, en un duelo que enfrentará a los dos campeones de grupo de la categoría.

El equipo dirigido por José Luis Pichel llega a la cita en el mejor momento de la temporada. Los castellonenses se proclamaron campeones del Grupo Este tras imponerse en la pista del CEB Llíria, culminando así una racha de ocho victorias consecutivas que les permitió asegurar el liderato en una emocionante pugna con el Class Bàsquet Sant Antoni, rival durante las últimas jornadas.

El Fustecma recibe al campeón en Grapa. También el sábado, el Fustecma NBF Castelló despide la temporada en casa recibiendo en el pabellón Fernando Úbeda (Grapa) a Azul Marino, campeón de la LF Challenge. El partido dará comienzo a las 19.00 horas. Las castellonenses han certificado la permanencia en la categoría.

Galería | El derbi Amics Castelló-Maderas Sorlí Benicarló, en imágenes / Kmy Ros / Kmy Ros

Fútbol sala

El Servigroup Peñíscola se cita otra vez con el Jimbee Cartagena. La Liga entra en sus últimas cinco jornadas este fin de semana. El Servigroup Peñíscola ejercerá este sábado de local frente al Jimbee Cartagena (17.00 horas. LaLiga+), un rival que conoce perfectamente, siendo esta la cuarta vez que ambos se encuentran esta temporada.

El equipo de Santi Valladares tratará de hacer valer el factor cancha para certificar cuanto antes la permanencia en un año difícil. No debería sufrir al estar 10 puntos por encima del descenso, pero que la permanencia sea matemática cuanto antes es ahora el objetivo.

Ganar al Cartagena prácticamente lo puede dejar resuelto y dar tranquilidad, más si cabe porque el miércoles recibe al Movistar Inter, y el próximo fin de semana jugará contra el Barça. Tres rivales muy potentes en apenas ocho días.

Atletismo

El Facsa Playas de Castellón arranca en División de Honor. El sábado por la tarde (17.00 a 20.45 horas), primera jornada del Campeonato de España de Clubs de División de Honor (Liga Joma para la categoría masculina, Liga Iberdrola para la femenina), con el Facsa Playas de Castellón presente, en Gaetà Huguet ellos y en l’Hospitalet de Llobregat las mujeres.

El Facsa Playas de Castellón, convertido en rey de ligas, compite en este primer encuentro contra Tenerife CajaCanarias, L’Hospitalet At. y AA Catalunya.

En mujeres, las playeras, campeonas en 2024, se las verán con L’Hospitalet At., Grupompleo Pamplona At., Avinent Manresa.

Ciclismo