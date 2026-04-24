'Purito' Rodríguez se cita con tres mil ciclistas en la VI edición de la Scott Mediterranean Epic Gran Fondo

Este sábado llega a la provincia, con el impulso de la Diputación de Castellón, uno de los grandes eventos del calendario deportivo del 2026. La VI edición de la Scott Mediterranean Epic Gran Fondo reúne a más de 3.000 participantes de 14 nacionalidades. La prueba ciclista, con salida y meta en Orpesa, recorre 13 municipios del interior, lo que supone un impulso y un escaparate tanto turístico como deportivo para mostrar las bondades de esta zona de la provincia de Castellón.

«La Mediterranean Epic Gran Fondo es un claro ejemplo de cómo el deporte puede generar oportunidades y dinamizar nuestra tierra», indicó el vicepresidente de la institución provincial, Héctor Folgado. «Es mucho más que una carrera ciclista, es una prueba que proyecta nuestra tierra al mundo, que da a conocer las bondades de Castellón y sitúa a la provincia como escenario de referencia del cicloturismo», añadió.

Un gran escaparate

La gran fiesta de la Mediterranean Epic genera una experiencia cicloturística única, que se ha consolidado como una de las competiciones más destacadas del panorama nacional. «Permite al ciclista disfrutar del recorrido y de la riqueza paisajística que nos brinda la provincia de Castellón», señaló Héctor Folgado, quien puso en valor el trabajo de la organización para que el recorrido de la prueba sea, una vez más, «un escaparate de las mejores carreteras de la provincia».

«Castellón es una provincia para recorrer en bicicleta, con una red creciente de rutas y cientos de kilómetros de carreteras ciclables que permiten al ciclista disfrutar de este deporte en un entorno único, y esta carrera, que crece edición tras edición, es el mejor ejemplo de ello», apuntó el vicepresidente.

'PURITO' RODRÍGUEZ, RECLAMO El gran atractivo de esta VI edición será la presencia del exciclista profesional Joaquim 'Purito' Rodríguez, quien ejercerá como cara visible e invitado de honor de la prueba. Así lo han dado a conocer durante el acto de presentación de la Scott Mediterranean Epic Gran Fondo, que ha tenido lugar este mediodía en el patio del Espai Cultural Obert – ECO Les Aules. “Contar con ‘Purito’ es un honor para la provincia de Castellón y una suerte para los ciclistas que mañana van a rodar con él”, ha resaltado el vicepresidente, quien ha insistido diciendo que su participación “no solo eleva el nivel del evento, sino que también nos ayuda a dar a conocer nuestra tierra a nivel nacional e internacional”.

Tres recorridos

La Scott Mediterranean Epic Gran Fondo mantiene este año sus distancias tradicionales para que cada corredor pueda escoger el mejor recorrido según sus características. Así, los participantes podrán enfrentarse a tres retos, desde los 196 kilómetros hasta la distancia más corta de 110 kilómetros.

La distancia Gran Fondo cuenta con 196 kilómetros y 3.200 metros de desnivel positivo. Es el desafío absoluto de la jornada y permitirá rodar a los participantes por Cabanes, La Serratella o La Bandereta, entre muchos otros puertos.

La distancia media es un recorrido de 160 kilómetros y 2.520 metros de desnivel. Es la alternativa de alta intensidad perfecta para los participantes que quieran enfrentarse a la dureza del terreno y los puertos más icónicos.

Por último, la distancia más corta es un recorrido de 110 kilómetros y 1.625 metros de desnivel. Es un recorrido más enfocado en la técnica y disfrute del entorno, sin dejar de ser exigente. Además, es la mejor opción para capturar la esencia de las carreteras del Maestrat y la Plana Alta.