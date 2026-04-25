El Amics Castelló quiere encarrilar el ascenso en Córdoba

Llegó la hora de la verdad. El Amics Castelló, que quiere recuperar cuanto antes la categoría perdida el curso pasado, afronta este sábado, a partir de las 20.00 horas, un nuevo reto mayúsculo con la disputa de la ida de la Final de Campeones de Segunda FEB. El conjunto castellonense visitará el Palacio de los Deportes Vista Alegre para medirse al Coto Córdoba, en un duelo que enfrentará a los dos campeones de grupo de la categoría.

El equipo dirigido por José Luis Pichel llega a la cita en el mejor momento de la temporada. Los castellonenses se proclamaron campeones del Grupo Este tras imponerse en la pista del CEB Llíria, culminando así una racha de ocho victorias consecutivas que les permitió asegurar el liderato en una emocionante pugna con el Class Bàsquet Sant Antoni durante las últimas jornadas.

Obviamente, no será una final fácil. Enfrente estará un Coto Córdoba que también llega lanzado tras proclamarse campeón del Grupo Oeste. El conjunto andaluz, dirigido por Gonzalo Rodríguez, logró el primer puesto tras varias semanas de intensa pelea con el Insolac Caja 87 y el UEMC Baloncesto Valladolid, beneficiándose en la última jornada de la derrota del conjunto vallisoletano y del average favorable ante los sevillanos.

Cruce de estilos

Ambos equipos han sido primeros de sus respectivos grupos, aunque cada uno defiende una identidad muy marcada. El Amics Castelló de Pichel destaca por juego coral y su potencial ofensivo, siendo el segundo mejor ataque de toda la categoría, solo por detrás del Baloncesto Valladolid, con una media de 85 puntos por partido.

Por su parte, el Coto Córdoba presenta registros más discretos en este apartado, pero la fortaleza del conjunto andaluz reside en su solidez defensiva. Es el mejor equipo de la competición en este apartado, concediendo únicamente 71,4 puntos por encuentro a sus rivales.

Joan Faner y José Luis Pichel. / AMICS CASTELLÓ

Consciente de lo que hay en juego, el Amics Castelló afronta este primer asalto de la gran final con la ambición de prolongar su gran dinámica y dar un paso importante en la eliminatoria. El conjunto castellonense buscará un resultado positivo en Córdoba que le permita encarar con garantías el partido de vuelta ante su afición (domingo 2 de mayo a las 12.00 horas en el Ciutat), en la lucha por proclamarse campeón de la Segunda FEB y lograr el ascenso.