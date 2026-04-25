El Amics sufre un duro correctivo en Córdoba y se obliga a un imposible (105-75)

El regreso del Amics a Primera FEB, al menos por la vía rápida (llevarse el play-off entre los campeones de los grupos de Segunda FEB), se ha convertido en un imposible. El conjunto de José Luis Pichel cayó con estrépito frente al Coto Córdoba: 105-75. La vuelta será dentro de siete días (12.00 horas), en el Ciutat de Castelló.

Festival anotador del conjunto andaluz en un entregado pabellón de Vista Alegre. Con todo, el Amics se llevó el primer parcial, un 24-27 que no hacía presagiar lo que se vería en los 30 minutos siguientes.

Joan Faner, en el Coto Córdoba-Amics Castelló. / CÓRDOBA CLUB DE BALONCESTO

Con la baja del pívot estadounidense Diante Bah (sufre una fractura en su mano derecha, habiendo dicho ya adiós a lo que resta de temporada), el Amics hizo aguas en defensa: encajó 30 puntos en el segundo parcial y otros 30 después de su paso por los vestuarios.

En el caso (poco probable) de no dar la vuelta al marcador, el domingo que viene, el ascenso de los castellonense pasará por superar otras dos eliminatorias.

Ficha técnica

COTO CÓRDOBA: Gonzalo Orozco (9), Black (19), Bello (10), Ale Rodríguez (4) y Schutte (14) --cinco inicial--. También jugaron: Rollins (9), Ndiaye (7), Pablo Sánchez (16), Sagnia (7) y Sienche (10). 25 faltas personales (eliminado: Gonzalo Orozco).

AMICS CASTELLÓ: Joan Faner (5), Russell (20), Pedro García (5), Stutz (6) y Mukendi (6) --cinco inicial--. También jugaron: Fàbrega (5), Rosa (12), Andreatta (9) y Tamayo (7). 20 faltas personales (eliminado: Faner).

PARCIALES: 24-27, 30-12 (descanso: 54-39), 30-14 (84-53) y 21-22 (final: 105-75).

ÁRBITROS: Óscar Navarro Campas y Pol Guadalajara Díaz.

PABELLÓN: Vista Alegre (Córdoba).