El Amics sufre un duro correctivo en Córdoba y se obliga a un imposible (105-75)
Los castellonenses, después de vencer el primer parcial, se vienen abajo en Vista Alegre cara a un partido de vuelta que será el próximo domingo al mediodía
El regreso del Amics a Primera FEB, al menos por la vía rápida (llevarse el play-off entre los campeones de los grupos de Segunda FEB), se ha convertido en un imposible. El conjunto de José Luis Pichel cayó con estrépito frente al Coto Córdoba: 105-75. La vuelta será dentro de siete días (12.00 horas), en el Ciutat de Castelló.
Festival anotador del conjunto andaluz en un entregado pabellón de Vista Alegre. Con todo, el Amics se llevó el primer parcial, un 24-27 que no hacía presagiar lo que se vería en los 30 minutos siguientes.
Con la baja del pívot estadounidense Diante Bah (sufre una fractura en su mano derecha, habiendo dicho ya adiós a lo que resta de temporada), el Amics hizo aguas en defensa: encajó 30 puntos en el segundo parcial y otros 30 después de su paso por los vestuarios.
En el caso (poco probable) de no dar la vuelta al marcador, el domingo que viene, el ascenso de los castellonense pasará por superar otras dos eliminatorias.
Ficha técnica
COTO CÓRDOBA: Gonzalo Orozco (9), Black (19), Bello (10), Ale Rodríguez (4) y Schutte (14) --cinco inicial--. También jugaron: Rollins (9), Ndiaye (7), Pablo Sánchez (16), Sagnia (7) y Sienche (10). 25 faltas personales (eliminado: Gonzalo Orozco).
AMICS CASTELLÓ: Joan Faner (5), Russell (20), Pedro García (5), Stutz (6) y Mukendi (6) --cinco inicial--. También jugaron: Fàbrega (5), Rosa (12), Andreatta (9) y Tamayo (7). 20 faltas personales (eliminado: Faner).
PARCIALES: 24-27, 30-12 (descanso: 54-39), 30-14 (84-53) y 21-22 (final: 105-75).
ÁRBITROS: Óscar Navarro Campas y Pol Guadalajara Díaz.
PABELLÓN: Vista Alegre (Córdoba).
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