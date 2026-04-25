El Fustecma Nou Bàsquet Femení Castelló dice adiós con una derrota (54-89)

El Fustecma Nou Bàsquet Femení Castelló dijo adiós a la temporada en la Liga Femenina Challenge con una derrota frente al líder y ya ascendido Azulmarino Mallorca Palma (54-89).

El partido tuvo poca historia. Las baleares, las dominadoras de la categoría y con una tal Alba Torrens en sus filas (dos veces campeona de Europa con España, plata olímpica...), fueron estirando poco a poco en el marcador hasta llegar a mandar por 13 puntos al descanso. El 8-23 del último parcial terminó de agrandar el roto, puesto que el Azulmarino venció por 35 puntos.

Puesto final: 12º

Sin embargo, nada que objetar a la notable temporada del Fustecma Nou Bàsquet Fememí, que ha disputado las últimas jornadas con la permanencia en la Liga Challenge en el bolsillo, acabando en la posición 12ª por encima de las 10 victorias (11-19), que era el objetivo marcado a principios de temporada por las chicas dirigidas por Jaume Tormo, pese a arrancar con un 0-8.

Ficha técnica

FUSTECMA NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ: Campos (6), Pérez (2), Ruiz (1), Asemota (1) y Aiello (15) --cinco inicial--. También jugaron: Basaez (7), García, De Giacomo (8), Carli (3) y Gómez (11). 22 faltas personales (eliminada: Campos).

AZULMARINO MALLORCA PALMA: Bulgak (8), Grande (6), Junio (2), Capel (24) y Torrens (5) --cinco inicial--. También jugaron: Maguire (3), Siciliano (10), Aviñoa (8), España (5) y Asinde (18). 22 faltas personales (sin eliminadas).

PARCIALES: 13-17, 12-21 (descanso: 25-38), 21-28 (46-66) y 8-23 (final: 54-89).

ÁRBITROS: Diego Fernández Requejo y Juan Antonio Expósito Ruf.

PABELLÓN: Fernando Úbeda Mir (Grapa).