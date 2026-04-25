La Scott Mediterranean Epic Gran Fondo brilla en la provincia de Castellón

Más de tres mil ciclistas de 14 nacionalidades protagonizaron este sábado la VI edición de la Scott Mediterranean Epic Gran Fondo, que se celebró con salida y meta en Orpesa del Mar, y con un rotundo éxito de participación y organización, consolidando a la provincia de Castellón como uno de los grandes referentes del ciclismo internacional.

La jornada estuvo marcada por tres aspectos fundamentales, marca de la casa: el ambiente festivo, la exigencia deportiva y una excelente respuesta del público.

Entre los participantes más destacados estuvieron los ex ciclistas profesionales Joaquim Purito Rodríguez y Ángel Vicioso, quienes completaron la prueba en un ambiente distendido junto a su grupeta, disfrutando de la experiencia en su primera participación en la Gran Fondo. El ciclista catalán fue uno de los grandes atractivos del fin de semana, generando gran expectación entre los aficionados y los cicloturistas.

Tras partir desde Orpesa, el pelotón recorrió los espectaculares parajes de hasta 13 municipios de la provincia, en un evento que ha vuelto a poner en valor el potencial de Castellón como destino cicloturista de primer nivel. La jornada transcurrió sin incidencias destacables, con una destacada participación internacional y un alto nivel organizativo que fue un año más ampliamente reconocido por corredores y acompañantes.

Galería | La Scott Mediterranean Epic Gran Fondo, en imágenes / Mediterranean Epic

Casi 200 kilómetros

En esta edición, la prueba mantuvo sus tres recorridos característicos, adaptados a diferentes niveles: la exigente Gran Fondo (196 km y 3.200 metros de desnivel), la Media Fondo (160 km y 2.520 metros) y la distancia corta (110 km y 1.625 metros), permitiendo a miles de ciclistas disfrutar del evento según sus capacidades.

Impacto positivo

Al término de la cita, el director de la prueba, Héctor de la Cagiga, valoró muy positivamente el desarrollo de la jornada, destacando «la consolidación de la Mediterranean Epic Gran Fondo como una de las marchas cicloturistas más importantes del país, tanto por volumen como por calidad organizativa».

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Orpesa del Mar, la concejala de Deportes, Sonia Bellés, subrayó el impacto positivo de este evento en la localidad, especialmente en términos de dinamización económica y promoción turística. La tradicional fiesta post-meta, celebrada junto a la playa, puso el broche final a una gran jornada de ciclismo y convivencia.

Mirada al futuro

Con todas las inscripciones agotadas y una valoración global muy positiva, la Scott Mediterranean Epic Gran Fondo cierra su sexta edición reafirmando su posición como una de las grandes citas del ciclismo amateur en toda España, con la mirada puesta ya en futuras ediciones.