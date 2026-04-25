El UBE L'Illa-Grau, sin ascenso a la Superliga Masculina de voleibol

El regreso del UBE-L’Illa Grau a la Superliga Masculina tendrá que esperar otra temporada más.

Los castellonense perdieron en semifinales (los dos ganadores de los cruces de este sábado ya subían) frente al Intasa San Sadurniño por 1-3. Se apuntaron el primer set, pero los coruñeses le dieron la vuelta a la situación para dejar al equipo del Distrito Marítimo, que ha contado con la ayuda extra de Pablo Herrera, sin la guinda para coronar una excelente temporada.

La fase

Desde el jueves, el Pabellón Carlos García San Román de Las Palmas de Gran Canaria ha reunido a los seis mejores equipos de la Superliga 2.

Quedaron distribuidos en sendos grupos de tres, pasando a las semifinales del sábado los dos primeros. En el caso del UBE L’Illa-Grau, venciendo sus dos primeros compromisos del grupo A, cruzándose, en consecuencia, con el segundo del B.

Los de Alberto Cavalli salieron a la pista con las ideas muy claras y, después de un peligroso 9-12, se mantuvieron por delante para golpear primero con el 25-21.

El encuentro empezó a torcerse en los compases iniciales del segundo parcial. Desde el 5-4, los gallegos empezaron a carburar para igualar la contienda con un bastante nítido 16-25.

Aitor Aguirre

Espadas en todo lo alto

Con el 1-1, el duelo comenzaba de nuevo. Los graueros acusaron el golpe y entregaron el tercer set con relativa facilidad, yendo siempre a remolque (14-25).

La historia se repitió más o menos en el cuarto ya que, desde el empate a dos, el San Sadurniño cobró una ventaja que nunca vio amenazada. El 17-25 del set ponía el cierre al encuentro.

El consuelo

El UBE L’Illa-Grau todavía disputará, este domingo 26 de abril del 2026, (11.00, horario peninsular), el encuentro por el tercer y cuarto puesto.