El Rayo se sobrepone a la Real y a las decisiones del VAR para rescatar un empate

El Rayo Vallecano, con un gol en el tiempo añadido del brasileño Alemao, sumó este domingo un valioso punto que le acerca a la permanencia frente a la Real Sociedad(3-3), a la que consiguió remontar tras sobreponerse a un doblete de Mikel Oyarzabal, otro gol más del finlandés Orri Oskarsson y dos tantos anulados tras revisión del VAR.

Tres días después de la victoria liguera frente al Espanyol y a cuatro de la histórica eliminatoria de semifinales de Conference League contra el Estrasburgo, el Rayo no pudo celebrar un triunfo en un día aciago que terminó en clamor contra el VAR y las decisiones arbitrales pero con la recompensa de la fiesta vivida en las gradas como agradecimiento al orgullo demostrado.

En el equipo madrileño Iñigo Pérez premió a Sergio Camello, autor del gol de la victoria frente al Espanyol, con la titularidad, y el madrileño no defraudó, ya que peleó cada balón, se ofreció constantemente a los extremos y su trabajo tuvo recompensa con un gol a los 30 minutos que igualó el marcador, tras una buena jugada individual dentro del área.

Su celebración tuvo dedicatoria. Se acercó al banquillo y abrazó al argentino Oscar Trejo, que celebraba su 38 cumpleaños y se marchará a final de temporada convertido en un símbolo del Rayo.

Antes de ese gol del Rayo, la Real Sociedad demostró el nivel que atesora como equipo y la calidad que tienen jugadores como el japonés Take Kubo, el centrocampista Carlos Soler o Mikel Oyarzabal, que se fabricó un gol solo a los 22 minutos. Recibió en la frontal, se marchó de Florian Lejeune y Pathé Ciss y se sacó un disparo raso al paso cambiado de Dani Cárdenas, que atónito vio como el balón se metía en el fondo de las mallas.

Justo después de ese gol, llegó la jugada polémica de la primera parte cuando el árbitro anuló un gol de Carlos Martín tras consultar el VAR debido a una mano en el control de Andrei Ratiu, que fue el asistente de la jugada con un centro por la banda derecha.

En el equipo donostiarra la vuelta al once de Mikel Aramburu y Sergio Gómez, éste último tras cumplir sanción, dio consistencia a su juego, sobre todo defensivo, puesto que Isi Palazón e Ilias Akhomach, aunque lo intentaron con su velocidad, sufrieron mucho para irse en desborde de ellos.

La segunda parte fue, de inicio, la de los porteros, puesto que tanto Alex Remiro, con una mano providencial a disparo cruzado de Camello, como Dani Cárdenas, que repelió por bajo un remate de Oyarzabal, salvaron a sus equipos con sendas paradas de mucho mérito.

Lo que no pudo salvar el portero del Rayo fue un remate cruzado de Oskarsson, a los 62 minutos, tras irse de su defensor, Nobel Mendy, que no pudo frenarlo.

Tras esa jugada el Rayo pudo empatar y lo hizo con una buena jugada colectiva que culminó Pedro Díaz con un disparo cruzado que entró en la portería. Sin embargo, el gol no subió al marcador tras cinco minutos de comprobaciones del árbitro con el VAR debido a una falta en la otra área, en la misma jugada, de Ratiu sobre Pablo Marín.

El veredicto de José Luis Guzmán fue claro. Gol anulado y penalti a favor de la Real Sociedad. Oyarzabal, desde los once metros, no falló, llevando la desesperación a la grada, que no cesó de gritar 'fuera, fuera'.

Bajo ese clamor, los jugadores del Rayo se resignaron a irse de vacío, sacaron su orgullo herido y se marcharon al ataque decididos, encontrando recompensa en un córner que culminó Florian Lejeune para recortar distancias y ya en el tiempo añadido en el empate con un cabezazo de Alemao en el segundo palo.

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La indignación total de la afición del Rayo, y que terminó con Isi Palazón expulsado en el banquillo por protestar, fue cuando en la penúltima jugada del partido Alex Remiro salió a por un balón centrado desde la derecha, no tocó el esférico e Ilias terminó en el suelo. No hubo revisión de VAR y el partido, frenético en sus veinte últimos minutos, llegó a su fin.