La 4ª edición de la Carrera de las Empresas bate todos los récords con más de 3.500 participantes de 186 empresas

Más de 3.500 personas de 186 empresas de prácticamente toda la provincia han participado este sábado en la 4ª edición de la Carrera de las Empresas, una cita ya consolidada en Castellón que, además, ha batido el récord de inscripción. La jornada ha vuelto a reunir a trabajadores, autónomos y tejido empresarial en torno al deporte y la convivencia, en el marco de una prueba con carácter benéfico, ya que 1 euro de cada inscripción se destina al Teléfono de la Esperanza.

Galería de imágenes: Éxito absoluto de la Carrera de Empresas de Castellón / Gabriel Utiel

La prueba, organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Castellón, ha contado un año más con dos modalidades, 5K y 10K, con salida y meta en la Cámara de Comercio de Castellón.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado junto con la presidenta de la Cámara de Comercio, Mª Dolores Guillamón han estado presentes en la salida de ambas pruebas, donde ha destacado la dimensión que ha adquirido esta cita. “Cada edición confirma el crecimiento de esta carrera, tanto por el número de participantes como por la implicación de las empresas, que encuentran en esta jornada una oportunidad para compartir una experiencia fuera del ámbito laboral”, ha señalado Hurtado.

Hurtado ha puesto en valor también la capacidad del evento para combinar actividad física y participación. “Esta carrera refleja cómo el deporte puede convertirse en un punto de encuentro, en una herramienta para fortalecer vínculos y en una forma de impulsar hábitos saludables entre los trabajadores y trabajadoras”, ha manifestado.

En esta edición han participado grandes compañías, pequeñas y medianas empresas, así como personas trabajadoras autónomas, lo que vuelve a poner de manifiesto el amplio respaldo con el que cuenta esta iniciativa en el conjunto de la provincia.

Además del componente deportivo, la jornada ha destacado por su carácter social, festivo y solidario, convirtiéndose un año más en un espacio de encuentro para el tejido empresarial castellonense. Antes del inicio de la prueba, los participantes han podido pasar por varios photocalls instalados para la ocasión y, una vez finalizadas las carreras, el ambiente se ha completado con zonas de avituallamiento y una actuación musical.

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La edil de Deportes ha subrayado asimismo que “desde el Ayuntamiento de Castellón seguimos respaldando aquellas iniciativas que contribuyen a dinamizar la ciudad y que, al mismo tiempo, promueven valores positivos vinculados al deporte, la participación y la colaboración entre personas y entidades”.