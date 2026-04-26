Insultos y una navaja en un partido de fútbol de cadetes en Castellón

El fútbol base de Castellón, de nuevo manchado por unos graves incidentes que ocurrieron, en la tarde de ayer, sábado 25 de abril del 2026, en un partido de cadetes, lo que obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad, entre otros motivos por la aparición de un arma blanca.

Encuentro de la Segona Cadet Castelló entre los dos primeros clasificados del grupo 1, que arrancó a las seis de la tarde. El partido era el CF Torreblanca-CD Vall d’Alba, que se disputaba en el campo 1 del Municipal de Deportes de Torreblanca.

El origen

Según fuentes presenciales, consultadas por el Periódico Mediterráneo, un grupo de seguidores, que apoyaban al conjunto local, habría proferido insultos a jugadores visitantes durante todo el encuentro, algo completamente deplorable en una categoría con chavales de 15 y 16 años.

Aunque el club local tomó medidas tratando de aislar a este grupúsculo mandándolo a otra zona y colocando vallas, cuando restaban alrededor de 10 minutos para el final, un jugador del Vall d’Alba se encaró con estas personas que estaban teniendo un comportamiento totalmente censurable, iniciando una tangana con la participación de jugadores de uno y otro equipo, así como con espectadores que llegaron a saltar al terreno de juego.

El desencadenante

Lo peor llegó en ese momento, cuando uno de los espectadores visitantes llegó a esgrimir una navaja, lo que provocó la intervención de efectivos de la Policía Local de Torreblanca, que procedieron al cacheo de este individuo y a la incautación de la mencionada arma blanca, desalojándolo también de las instalaciones.

Según algunas de las fuentes consultadas por este periódico, el principal responsable de estos incidentes ni siquiera sería de Vall d’Alba, sino un amigo de uno de sus jugadores (algunos lo sitúan como residente en Benlloc), supuestamente de origen magrebí.

Después de esos instantes de tensión, las aguas volvieron a su cauce. Se decidió enviar a todo el público a otro campo del complejo deportivo, con lo que el árbitro, Joan Caldés, optó por la reanudación del encuentro casi a puerta cerrada.

Hubo algún momento de tensión más, pero el encuentro pudo completarse con el empate a uno. Un resultado que al Vall d’Alba le permite continuar liderando el grupo con 58 puntos, por los 57 del Torreblanca, cuando a ambas escuadras les quedan seis compromisos para la conclusión de la Segona Cadet Castelló.

Instalaciones deportivas de Torreblanca. / FFCV

El acta arbitral

Reza: «Un sector de la grada ha estado durante todo el partido molestando a los jugadores del Vall d’Alba; y en el minuto 14 de la segunda parte, en una acción del partido, han saltado al campo y se han encarado con los jugadores y han estado empujando».

«Inmediatamente, mando a todos los jugadores al vestuario», añade. «Tras eso, sale un aficionado del Vall d’Alba amenazando con sacar una navaja; ha saltado todo el público al campo y he ido a avisar al delegado para que eche a ese sector de la grada; hemos llamado a la policía local y he sacado de las gradas al público y he continuado el partido», añade.

«Finalmente, he reanudado el partido con la afición en la parte alta del campo», acaba el documento, a la que este diario ha tenido acceso.