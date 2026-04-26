Resumen juveniles | El Castellón cierra la temporada en casa doblegando al Villarreal (2-1)

El duelo provincial entre el CD Castellón y el Villarreal CF al final se lo adjudicó el conjunto de la capital de la Plana (2-1), tras remontar los muchachos de Luis Cubedo el gol inicial de la escuadra ‘grogueta’ de Pepe Reina. Ambos conjuntos afrontaron la penúltima jornada de liga sin ninguna aspiración. Los albinegros ya estaban salvados y los vila-realenses no tenían ninguna aspiración de lograr el título de liga.

Bilal y Julián pugnan un balón en las proximidades de la portería del Villarreal. / Juan Francisco Roca

Y resultó un partido intenso donde los de la capital de la Plana afrontaron más enchufados, pese a comenzar el encuentro perdiendo porque antes de alcanzar la media hora de juego el central Mark Pla remató a la red para poner el 0—1. Y justo en el minuto 31 llegaría el empate con un certero chut de Julián Rodríguez. Antes del descanso José Nadal acarició el 2-1.

Joan Gómez y Moussa Koné pelean un balón ante la mirada del técnico visitante Pepe Reina. / Juan Francisco Roca

Tras el descanso el partido se igualó a las primeras de cambio. Jordan, remató a la red un centro raso desde el carril izquierdo del CD Castellón. A partir de ahí, con el 2-1, los dos equipos estiraron más sus líneas, realizaron todos los cambios y se produjeron tres debuts: en los locales lo hizo Darius, y en los visitantes Román Teresa y Joan Pedrosa.

Derrota del Roda

Tenía un difícil partido el CD Roda en el campo de un Valencia CF que de ganar se proclamaba campeón de liga. Los valencianistas se impusieron por 2-0 y celebraron el título. El partido se desequilibró muy pronto, en el minuto 3, con el gol de Pau Casado. Y en el minuto 57 Adrián Gómez estableció el resultado final.