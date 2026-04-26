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Resumen Tercera | Las paradas de Yago Iglesias le asegura plaza de ‘play-off’ al Villarreal C

El Vall de Uxó se impuso en su campo ante el Alzira y el Roda ganó en Buñol

Celebración del billete logrado por el Villarreal C para el 'play-off' de ascenso.

Celebración del billete logrado por el Villarreal C para el 'play-off' de ascenso. / Juan Francisco Roca

Juanfran Roca

Castellón

El Villarreal C derrotó al Atzeneta en el Mini Estadi (1-0) y pudo celebrar la clasificación para disputar el ‘play-off’ de ascenso a Segunda Federación. Valió el solitario gol de Mario Cervera al filo del descanso. Nadie le podrá privar, al equipo de David Cifuentes, de pelear por subir un peldaño más.

Mario Cervera encara la portería del Atzeneta marcado por el central Antoni Fenollosa.

Mario Cervera encara la portería del Atzeneta marcado por el central Antoni Fenollosa. / CD Castellón

El partido se ganó con el portero Yago Iglesias prácticamente de héroe porque con sus paradas (mínimo de cuatro) evitó el gol de un equipo valenciano que se jugaba la permanencia. En el minuto 41 llegó el solitario gol para el segundo filial amarillo, y después no se supo sentenciar y sí que se sufrió. Yago Iglesias evitar el prolongar una semana más el obtener billete para el play-off.

Klevin Henry, con el balón, merodeando el área del conjunto valenciano

Klevin Henry, con el balón, merodeando el área del conjunto valenciano / Juan Francisco Roca

El Vall de Uxó, por su parte, se impuso al Alzira en el José Mangrián gracias a un solitario gol de Fernando Álvarez Viñaspre para el 1-0 con el que el conjunto de la Plana Baixa logró la victoria ante un rival que también está peleando por no bajar a Lliga Comunitat. Por el mismo resultado (0-1) ganó el Roda en su visita al campo del Buñol. Valió el solitario gol anotado por Marc Pitarch en el minuto 19.

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En la jornada del sábado el Soneja sucumbió como local ante el Recambios Colón (2-3). Sus goles los anotaron Víctor Juliá y Juancho Sastre.

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