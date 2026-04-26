Un testigo del Torreblanca-Vall d'Alba de cadetes, el 'partido de la navaja': «Pasó poco para la que podía haberse liado»

«Pasó poco para la que podía haberse liado...». Un testigo de lo que sucedió el sábado por la tarde en el campo del fútbol del CF Torreblanca, en el encuentro del grupo 1 de la categoría Segona Cadet Castelló entre el conjunto anfitrión y el CD Vall d’Alba, relata a el Periódico Mediterráneo los momentos de pánico que se vivieron cuando, en el segundo tiempo, una tangana, con participación de jugadores y aficionados de uno y otro equipo, acabó con la amenaza de un seguidor (al parecer, menos de edad), simpatizante de la escuadra visitante, de emplear una navaja, lo que provocó la intervención de la policía local.

El resumen de los hechos

Según adelantó Mediterráneo, el partido cadete entre el Torreblanca y el Vall d’Alba quedó marcado por unos incidentes muy graves en la grada y sobre el terreno de juego, en un encuentro de la Segona Cadet Castelló disputado por jugadores de apenas 15 y 16 años.

Fuentes presenciales consultadas por este periódico aseguran que un grupo de seguidores del conjunto local profirió insultos contra futbolistas visitantes durante buena parte del choque. El club anfitrión trató de intervenir aislando a ese grupo en otra zona de la instalación y colocando vallas, pero la tensión acabó desbordándose.

A falta de unos 10 minutos para el final, un jugador del Vall d’Alba se encaró con algunos de esos aficionados y se originó una tangana en la que participaron jugadores de ambos equipos y espectadores que llegaron a saltar al campo.

La mayor amenaza

El momento más delicado se produjo cuando, según las mismas fuentes, un espectador visitante llegó a exhibir un arma blanca. La Policía Local de Torreblanca intervino, cacheó al individuo, le incautó el arma blanca y lo desalojó de las instalaciones.

El acta arbitral, a la que ha tenido acceso Mediterráneo, recoge que “un sector de la grada” molestó durante todo el partido a los jugadores del Vall d’Alba y que, tras los incidentes, el colegiado ordenó retirar a los futbolistas al vestuario. El árbitro también dejó constancia de que un aficionado del Vall d’Alba amenazó con sacar una navaja.

Tras el desalojo del público a otra zona del complejo, el encuentro se reanudó prácticamente a puerta cerrada y terminó con empate a uno, resultado que mantiene líder al Vall d’Alba con 58 puntos, uno más que el Torreblanca.

Responsabilidades

Fuentes consultadas por este periódico, tanto de uno como de otro bando, resaltan la gestión del árbitro Joan Caldés, para evitar males mayores. El encuentro pudo acabar (1-1), después de ordenar el desalojo del campo principal de las instalaciones, donde se estaba jugando el tenso encuentro.

La reprobación

Por otro lado, el Vall d’Alba, a través de las redes sociales, se pronunciaba con un comunicado: «El club condena enérgicamente los hechos ocurridos durante el partido de fútbol base cadete ayer [por el sábado] en Torreblanca». «La aparición de comportamiento violento, insultos y cualquier forma de intimidación es absolutamente incompatible con los valores que defendemos como entidad deportiva», matizan desde este club.

«Queremos demostrar con total claridad que nos separamos de cualquier acto de violencia», subraya. «Nuestro compromiso es firme con el respeto, formación y protección de todos los menores que forman parte del deporte», señala el Vall d’Alba. «El fútbol tiene que ser un espacio seguro, educativo y de convivencia para todos», acaba el club de L’Avenc.