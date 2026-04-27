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Espanyol y Levante firman un empate que no deja contentos a ninguno de los dos
El portero Dmitrovic salvó una ocasión clarísima con un disparo lejano de Carlos Álvarez en el último minuto
Los pericos siguen sin ganar en todo lo que va de 2026, pero se mantienen cinco puntos por encima del descenso
EFE
Barcelona
El Espanyol y el Levante no pudieron pasar del empate en el RCDE Stadium y alargan, especialmente el cuadro granota, en puestos de descenso, su incertidumbre respecto a su futuro en Primera División.
El choque no tuvo brillo ni dejó satisfechos a ninguno de los dos equipos. Toda la emoción se concentró en el final con un mano a mano de Etta Eyong ante Dmitrovic, una réplica de Roberto Fernández y un disparo al palo de Carlos Álvarez.
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