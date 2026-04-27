Espanyol y Levante firman un empate que no deja contentos a ninguno de los dos

El Espanyol y el Levante no pudieron pasar del empate en el RCDE Stadium y alargan, especialmente el cuadro granota, en puestos de descenso, su incertidumbre respecto a su futuro en Primera División.

El choque no tuvo brillo ni dejó satisfechos a ninguno de los dos equipos. Toda la emoción se concentró en el final con un mano a mano de Etta Eyong ante Dmitrovic, una réplica de Roberto Fernández y un disparo al palo de Carlos Álvarez.