El Infinitri 113 Triathlon Peñíscola se consolida como referente internacional: ganadores, impacto económico, parajes...

La XIV edición del Infinitri 113 Triathlon Peñíscola demostró que esta atractiva y exigente competición de la Ciudad en el Mar ha consolidado definitivamente su posición como una de las pruebas de media distancia más destacadas del calendario del triatlón nacional e internacional.

Peñíscola volvió a convertirse en el epicentro del triatlón, con 1.200 triatletas procedentes de cerca de 30 nacionalidades en una edición que colgó el cartel de completo cinco meses antes de su celebración, en diciembre de 2025. Un hito que confirma la creciente demanda y el posicionamiento del evento en el panorama europeo.

La XIV edición del Infinitri 113 Triathlon Peñíscola fue todo un éxito de organización, participación y buen ambiente. / Infinitri 113 Triathlon Peñíscola

Con la Playa Norte como campo base, el evento ofreció una imagen espectacular con el icónico Castillo del Papa Luna como telón de fondo. La competición arrancó con la élite masculina y femenina, seguida de una salida progresiva que lanzó a cientos de triatletas al Mediterráneo. Los 1.900 metros de natación, rodeando la fortaleza templaria, volvieron a dejar una de las estampas más reconocibles del triatlón a nivel internacional.

Tras la natación, la prueba continuó con los 90 kilómetros de ciclismo por el interior de la provincia de Castellón, un recorrido exigente donde comenzaron a definirse las posiciones. Finalmente, la carrera a pie, con un circuito que combinó el litoral con la dureza del Parque Natural de la Serra d’Irta, puso el broche final a una jornada de máxima intensidad.

La XIV edición del Infinitri 113 Triathlon Peñíscola fue todo un éxito de organización, participación y buen ambiente. / Infinitri 113 Triathlon Peñíscola

En lo deportivo, en categoría masculina, Jordi Montraveta volvió a demostrar su idilio con Peñíscola, alzándose con la victoria con un tiempo de 3h 43min tras una sólida actuación en todos los segmentos, consiguiendo así la sexta victoria en Peñiscola. En categoría femenina, Elisabetta Curridori se llevó el triunfo con un registro de 4h 14min, confirmando su gran nivel competitivo en una de las ediciones más exigentes de la prueba.

La carrera estuvo marcada por un alto ritmo desde el inicio, con nombres destacados como Jesús Jiménez, Daniel Tolosa, Martín Cando, Carlos Oliver o Julen Lopetegui en la lucha por las primeras posiciones, así como Moison Maëla o Marta Borbón en categoría femenina.

La XIV edición del Infinitri 113 Triathlon Peñíscola fue todo un éxito de organización, participación y buen ambiente. / Infinitri 113 Triathlon Peñíscola

Mucho más que una competición

Más allá del rendimiento deportivo, el Infinitri 113 Peñíscola volvió a destacar por su capacidad para ofrecer una experiencia completa al participante. Durante todo el fin de semana, la ciudad respiró triatlón con la celebración del Infinitri Village, la zona Expo y las actividades paralelas, convirtiéndose en un punto de encuentro para deportistas, acompañantes y aficionados.

La Plaza Santa María volvió a ser el epicentro emocional del evento, acogiendo la llegada de cientos de finishers que cruzaron la meta tras meses de preparación, en un ambiente cargado de emoción.

La XIV edición del Infinitri 113 Triathlon Peñíscola fue todo un éxito de organización, participación y buen ambiente. / Infinitri 113 Triathlon Peñíscola

Impacto turístico y crecimiento controlado

El evento mantiene su apuesta por un crecimiento sostenible, limitando la participación a 1.200 triatletas con el objetivo de garantizar la seguridad y la calidad de la experiencia.

Los datos de participación reflejan el impacto del evento:

97,5% de participantes de fuera de la provincia de Castellón.

de participantes de fuera de la provincia de Castellón. 80,2% de fuera de la Comunitat Valenciana.

de fuera de la Comunitat Valenciana. Cerca de un 16% de participación internacional.

La XIV edición del Infinitri 113 Triathlon Peñíscola fue todo un éxito de organización, participación y buen ambiente. / Infinitri 113 Triathlon Peñíscola

Con una media de 3,2 acompañantes por triatleta y una ocupación hotelera cercana al 95%, el evento ha generado un impacto económico estimado en torno a los 3 millones de euros en la provincia.El Infinitri 113 Peñíscola cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Peñíscola, la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana, bajo la marca Comunitat de l’Esport.