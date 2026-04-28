Cuando la edad es solo un número: siete castellonenses completan 790 kilómetros en bici hasta la Catedral de Santiago

El Camino de Santiago vuelve a dejar historias que trascienden lo deportivo para instalarse en el terreno de lo humano. Un grupo de amigos del equipo BTT-Fresquets de Castellón ha completado la ruta desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela, firmando una aventura de 790 kilómetros y más de 11.000 metros de ascenso acumulado que cobra aún más valor por la edad de sus protagonistas: tres de ellos superan los 70 años y el resto, salvo uno, ronda esa cifra.

La expedición, en la que también participó un vecino de Benicàssim, afrontó el recorrido en 10 exigentes etapas con bicicletas eléctricas, una precisión importante para ajustar el relato a la realidad sin restar mérito al reto. Las jornadas oscilaron entre las seis y las diez horas de pedaleo, con un esfuerzo sostenido que exige preparación, constancia y, sobre todo, una mentalidad a prueba de cualquier contratiempo.

Los siete ciclistas al llegar a Compostela. / MEDITERRÁNEO

Regularidad, resistencia y compañerismo

Lejos de buscar grandes exhibiciones, el grupo apostó por la regularidad. Las etapas se resolvieron con tiempos muy homogéneos: seis horas en las jornadas más llevaderas y hasta diez en la última, ya con la meta al alcance. Entre medias, días de siete, ocho y hasta nueve horas de bicicleta que pusieron a prueba tanto las piernas como la cabeza. Porque, aunque la asistencia eléctrica ayuda en una ruta de estas características, no elimina ni las horas de sillín ni la exigencia física de una travesía de esta envergadura.

El recorrido les llevó a cruzar algunas de las principales capitales del norte peninsular, como Pamplona, Logroño, Burgos o León, siguiendo uno de los itinerarios más emblemáticos del Camino Francés. Un trayecto que combina paisajes cambiantes, largas rectas, puertos exigentes y tramos técnicos.

A pesar de la dureza acumulada, el grupo completó la travesía sin sufrir averías, pinchazos ni percances, un dato que habla tanto de la preparación previa como de la experiencia sobre la bicicleta.

Los siete ciclistas que cumplieron el desafío. / MEDITERRÁNEO

Frío al amanecer, sol durante la ruta

Las condiciones meteorológicas jugaron a favor. Cada jornada arrancaba con temperaturas cercanas a los 0 grados, que pronto subían hasta los 4 o 5 tras la primera hora de pedaleo, alcanzando los 12 o 13 con el paso del día. El sol acompañó durante todo el recorrido, convirtiéndose en un aliado inesperado en una época del año en la que el tiempo suele ser más inestable.

Ese contraste térmico marcó también el ritmo de las etapas, obligando a gestionar bien la ropa y la hidratación en un trayecto largo y exigente.

Un Camino distinto: más internacional que ciclista

Uno de los aspectos que más llamó la atención del grupo fue el perfil de los peregrinos. Entre Roncesvalles y Sarria, el 90% de los caminantes eran extranjeros, mientras que a partir de este último punto —ya en el tramo final— la afluencia de españoles aumentó de forma notable hasta convertirse casi en una “procesión” de personas.

Sin embargo, la bicicleta fue minoritaria durante todo el recorrido. “Vimos poquísima gente en bici”, destacan, lo que añade un punto más de singularidad a la experiencia vivida por este grupo de castellonenses.

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Mucho más que deporte

La llegada a Santiago puso el broche a 10 días de esfuerzo, en los que el compañerismo resultó tan importante como la preparación física, porque, más allá de los kilómetros o del desnivel, el verdadero logro reside en haber demostrado que la edad no marca límites cuando hay pasión, constancia y ganas de superarse.