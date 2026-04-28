La historia del exjugador de Europa League que hoy preside un club del fútbol regional de Castellón:"«Llegué a España buscando una nueva etapa»

De competir en escenarios europeos a construir un proyecto desde el barro del fútbol regional. La historia de Iulian Mamele (17 de febrero de 1985) es la de un viaje que conecta dos mundos: el del fútbol profesional en Rumanía y el del fútbol provincial en Castellón, donde ahora ejerce como presidente del Nou Sequiol con una idea clara: formar futbolistas, pero sobre todo personas.

Su camino en el fútbol de élite comenzó en una de las grandes canteras del este de Europa. «Empecé en juveniles del Steaua de Bucarest, donde me formé como jugador y aprendí las bases del fútbol profesional. Después di el paso al fútbol senior y empecé a construir mi carrera paso a paso, superando también momentos difíciles que me ayudaron a crecer tanto como jugador como persona», recuerda el exjugador.

Iulian Mamele. / IULIAN MAMELE

A partir de ahí, su carrera fue creciendo hasta asentarse en el fútbol profesional rumano. «Uno de los clubs donde jugué fue el Concordia Chiajna, una etapa importante para mí porque me permitió consolidarme en el fútbol profesional y competir al máximo nivel», explica.

También pasó por otro club histórico Viitorul Farul de Constanza, un club muy reconocido por su filosofía de formar jugadores jóvenes: «Allí tuve la oportunidad de ser entrenado por Gheorghe Gica Hagi, uno de los mejores futbolistas de la historia y actualmente entrenador. Para mí fue una experiencia muy valiosa, porque pude aprender mucho de su visión del fútbol, su mentalidad competitiva y su manera de entender el juego».

Ante Joaquín, en Europa League. / IULIAN MAMELE

Sueño cumplido

Más tarde, su etapa en Pandurii Târgu Jiu entre 2012 y 2014 le permitió cumplir un sueño. «Jugar en la Europa League fue una de las experiencias más bonitas de mi carrera. Para cualquier futbolista es un sueño poder competir en una competición europea. Con Pandurii conseguimos algo histórico para el club: primero clasificarnos y después llegar a la fase de grupos», argumenta.

En esa competición tuvo la oportunidad de enfrentarse a rivales de nivel internacional, como la Fiorentina de Joaquín y Borja Valero: «Partidos que recuerdo con mucha emoción porque jugábamos contra equipos muy fuertes y en estadios con un gran ambiente. Para mí fue también una oportunidad de aprender mucho, de ver el nivel real del fútbol europeo y de crecer como jugador».

En total, disputó más de 150 partidos en la Primera División de Rumanía: «Años que recuerdo con mucho orgullo, ya que fueron fruto de mucho trabajo, sacrificio y una gran pasión por el fútbol».

De Rumanía a Castellón

Tras años en el fútbol profesional, decidió cambiar de vida. «Llegué a España junto con mi familia buscando una nueva etapa. Después de muchos años en el fútbol profesional sentía que era el momento de empezar un nuevo proyecto y seguir ligado al fútbol desde otra perspectiva». Ese nuevo capítulo lo encontró en Castellón. «La ciudad nos recibió muy bien desde el primer momento. Es una ciudad tranquila, con gente cercana y con una gran pasión por el fútbol. Aquí encontramos estabilidad para nuestra familia y la oportunidad de desarrollar un proyecto deportivo serio, por eso decidimos quedarnos y construir nuestro futuro».

El Nou Sequiol milita en Segunda FFCV. / IULIAN MAMELE

Presidente del Nou Sequiol

Ese proyecto tiene nombre propio: Nou Sequiol, al que ascendió a Segunda FFCV. Un club que va más allá del resultado del fin de semana. «El proyecto nació con mucha ilusión y con la idea de construir algo serio y sostenible en el fútbol base. Queríamos crear un club donde los niños puedan aprender, mejorar y disfrutar del fútbol, pero también donde se transmitan valores como el respeto, el trabajo y la disciplina».

Alma del club

Ahora, desde los despachos —y sin perder la esencia de vestuario—, asume un rol muy distinto al que tuvo sobre el césped. «Ser presidente y gestionar un equipo en Segunda FFCV es una gran responsabilidad, porque no solo se trata del equipo senior, sino también de toda la estructura del club y de los jóvenes jugadores que forman parte de la academia», explica. Un reto que afronta acompañado: «Tengo la suerte de estar rodeado de personas muy dedicadas y profesionales que comparten la misma visión».

No es solo teoría, es una realidad diaria: «El deporte, y especialmente el fútbol, enseña valores muy importantes como el fair play, el respeto y la convivencia entre personas de diferentes culturas y países. En nuestro equipo hay jugadores de distintas nacionalidades y precisamente eso lo vemos como una riqueza que nos ayuda a crecer tanto dentro como fuera del campo».

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Desde la Europa League hasta los campos de regional, pasando por entrenamientos con una leyenda como Hagi y duelos ante a jugadores de nivel mundial como Joaquín y Borja Valero, la historia de Iulian Mamele no es una retirada, sino una transformación. Porque a veces el fútbol no se deja, solo cambia de forma. Y en Castelló, la suya sigue muy viva. n