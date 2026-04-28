Mamdami, el alcalde de Nueva York, se rebela contra los precios de la FIFA para el Mundial 2026: "El fútbol nació de la clase trabajadora", recuerda

En un vídeo de campaña de hace unos meses, Zohran Mamdani exhibe buen toque y buen golpeo de balón. Se nota que ha jugado a fútbol, que no es una pose de político. El alcalde de Nueva York, por lo que se ve, no es un vulgar tuercebotas. En el vídeo en cuestión reclama a la FIFA un descuento del 15% a los aficionados locales en la compra de entradas para el Mundial 2026 y que ponga fin a los precios dinámicos. En resumen, critica la "avaricia" de la organización que lidera Gianni Infantino.

El máximo organismo internacional no le ha hecho ni caso y las entradas para cualquier partido mundialista están ahora a unos precios astronómicos. Eso y unido al coste del transporte para desplazarse al MetLife Stadium de Nueva Jersey -150 dólares en tren, 80 en los autobuses puestos por la FIFA- ha llevado a Mamdani a anunciar este lunes que los cinco distritos de la ciudad tendrán una zona de fans gratuita para visionar los partidos, con experiencias festivas incluidas, y ofrecer a los neoyorquinos la experiencia "más asequible posible".

Zohran Mamdani, en la rueda de prensa de presentación de los actos previstos en la ciudad de Nueva York durante el Mundial. / MICHAEL M. SANTIAGO / Getty Images via AFP

El político socialdemócrata, que es seguidor fiel del Arsenal y respondió a una movilización para hacerse accionista del Oviedo, indicó que Nueva York invertirá 20 millones de dólares para impulsar las zonas de fans de la ciudad, que serán "de las más grandes de todo EEUU durante el Mundial".

"Estos eventos no estaban previstos inicialmente que fueran gratuitos, pero el deporte del mundo debe pertenecer al mundo", dijo Mamdani. "El fútbol es un deporte que nació de la clase trabajadora. Los precios de las entradas que estamos viendo no son los que muchos trabajadores podrían siquiera soñar con pagar. Cada aficionado debería poder ver el torneo más grande de la Tierra sin tener que echar mano a sus ahorros”, exclamó.

Las cinco zonas de aficionados contarán con un aforo de entre 5.000 y 10.000 personas. Serán en el Rockefeller Center en Manhattan, en la sede del US Open de tenis en Queens, en el parque bajo el puente de Brooklyn, en un centro comercial cercano al Yankee Stadium en el Bronx y un estadio de béisbol de ligas menores en Staten Island. Solo el espacio de Brooklyn permanecerá abierto durante todo el Mundial.

Contra la mercantilización del fútbol

Sus declaraciones de este lunes se emparentan con las que realizó hace unos meses a The Athletic. "Fui a Sudáfrica en 2010. Sé lo que representa el Mundial, que es el torneo más popular del mundo, y también lo que podría ser". Y cargó ya entonces contra la "continua mercantilización del fútbol" por parte -entre otros- de la FIFA, que "amenaza con excluir económicamente a quienes hacen de este deporte algo tan especial".

Iconografía desde Staten Island del Mundial 2026, con Manhattan al fondo. / Angelina Katsanis / BLOOMBERG

La exposición de este plan futbolero llega en medio de la disputa entre los demócratas de Nueva York y Nueva Jersey contra la FIFA por el anuncio de las autoridades estatales de EEUU de cobrar 150 dólares por cada viaje de ida y vuelta en tren de Manhattan al estadio MetLife, cuando normalmente vale 12,90. Mamdani pareció entender la razón la decisión. "Empatizo con el hecho de que lo que vemos a menudo son municipios cargados con el costo de un torneo que generará 11.000 millones de dólares en ingresos", subrayó.

El primer partido que acogerá la sede de Nueva York/Nueva Jersey será el Brasil-Marruecos del 13 de junio. Las otras selecciones que tienen partidos en el estadio MetLife son Francia, Senegal, Noruega, Ecuador, Alemania, Panamá e Inglaterra, además de los equipos a los que les toque jugar en esta sede en dieciseisavos, octavos y en la gran final.