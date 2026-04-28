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La Nostra Copa | El CD Onda no estará solo en la Vila Joiosa: 200 aficionados estarán en la final ante el Tavernes

Dos autobuses de seguidores azulejeros llenos y caso otro centenar, mínimo, que viajarán por su cuenta al gran partido del 1 de mayo

La afición del CD Onda tendrá un papel fundamental en la final en el Estadio Nou Pla.

La afición del CD Onda tendrá un papel fundamental en la final en el Estadio Nou Pla. / CD Onda

Juanfran Roca

Castellón

El CD Onda no estará solo en la Vila Joiosa este viernes cuando se dispute la final de la V La Nostra Copa, frente a la UE Tavernes de la Valldigna, en Estadio Nou Pla, a partir de las 19.00 horas. Serán cerca de 200, los aficionados rojiblancos que se desplazarán hasta este municipio alicantino para ver si su equipo hace historia, ganando la final y clasificándose para disputar por primera vez la Copa de Rey la próxima temporada.

El CD Onda quiere hacer historia disputando la próxima edición de la Copa del Rey.

El CD Onda quiere hacer historia disputando la próxima edición de la Copa del Rey. / CD Onda

Dos buses confirmados

Se cerraron dos autobuses de aficionados de entorno a 55 plazas cada uno, más cerca de otro centenar de seguidores ondenses que han optado por viajar con su propio vehículo. Hubieses sido bastantes más de haberse decretado una sede neutral no tan lejana de Onda, dado que hay cerca de dos horas y 15 minutos entre Onda y La Vila Joiosa.

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El tercer finalista provincial

El CD Onda será el tercer equipo de la provincia de Castellón en disputar una final de La Nostra Copa, organizada por la FFCV, tras hacerlo antes el CD L’Alcora (en la primera edición, 2022), disputada en La Vall de Uxó frente a la Unión Benetússer, y ganada 1-0 (gol de José Clemente); y del CD Soneja en la segunda edición (2023) frente al CD Buñol, en La Eliana, ganada por 1-0, con gol de Mario Gallero. Las otras dos últimas ediciones se las adjudicó el Manises, frente al CD Buñol y Paterna CF, respectivamente.

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