La Nostra Copa | El CD Onda no estará solo en la Vila Joiosa: 200 aficionados estarán en la final ante el Tavernes
Dos autobuses de seguidores azulejeros llenos y caso otro centenar, mínimo, que viajarán por su cuenta al gran partido del 1 de mayo
El CD Onda no estará solo en la Vila Joiosa este viernes cuando se dispute la final de la V La Nostra Copa, frente a la UE Tavernes de la Valldigna, en Estadio Nou Pla, a partir de las 19.00 horas. Serán cerca de 200, los aficionados rojiblancos que se desplazarán hasta este municipio alicantino para ver si su equipo hace historia, ganando la final y clasificándose para disputar por primera vez la Copa de Rey la próxima temporada.
Dos buses confirmados
Se cerraron dos autobuses de aficionados de entorno a 55 plazas cada uno, más cerca de otro centenar de seguidores ondenses que han optado por viajar con su propio vehículo. Hubieses sido bastantes más de haberse decretado una sede neutral no tan lejana de Onda, dado que hay cerca de dos horas y 15 minutos entre Onda y La Vila Joiosa.
El tercer finalista provincial
El CD Onda será el tercer equipo de la provincia de Castellón en disputar una final de La Nostra Copa, organizada por la FFCV, tras hacerlo antes el CD L’Alcora (en la primera edición, 2022), disputada en La Vall de Uxó frente a la Unión Benetússer, y ganada 1-0 (gol de José Clemente); y del CD Soneja en la segunda edición (2023) frente al CD Buñol, en La Eliana, ganada por 1-0, con gol de Mario Gallero. Las otras dos últimas ediciones se las adjudicó el Manises, frente al CD Buñol y Paterna CF, respectivamente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra una conocida franquicia del centro de Castelló y da paso a un nuevo negocio
- Adiós al sol en Castellón: Aemet confirma un puente de mayo pasado por agua y señala los días que más lloverá
- Así se construye el innovador edificio prefabricado que Castelló levantará en tiempo récord
- Fallece un motorista y otros dos resultan heridos al arrollarles un turismo en Altura
- Dormir en una abadía medieval: la joya turística de Castellón que busca abrirse al mundo
- Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: 'No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro
- Segundo incendio industrial en pocas horas en Onda: afecta a una empresa de palets y a un desguace
- La Generalitat recomienda medidas de seguridad a los vecinos por el incendio de Onda: mascarillas FFP2, ventanas cerradas...