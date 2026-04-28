El Servigroup Peñíscola quiere plantarle cara al ‘coco’ Movistar Inter...¿y soñar todavía con el 'play-off'?

El Servigroup Peñíscola recibe este miércoles en el Juan Vizcarro al Movistar Inter (20.45 horas, LaLiga+) en el partido correspondiente a la jornada 27 de liga.

Con el objetivo de la permanencia conseguido a falta de cuatro jornadas, el equipo de la Ciudad del Papa Luna intentará conseguir la victoria para dar otra alegría a sus seguidores y mejorar sus registros de la temporada.

El jugador del Peñíscola mantiene el balón ante el del Inter. / ELOY CERDÀ

La lucha por intentar meterse en el play-off le queda lejos, ya que está a 8 puntos con 12 en juego. Bastante más se juega el Movistar Inter, que es tercer clasificado. El equipo de Alberto Riquer pretende ser cabeza de serie en el play-off para tener el factor pista al menos en la primera eliminatoria. Una derrota le puede hacer caer hasta la sexta plaza, por lo que el partido es muy importante para los de Torrejón de Ardoz.

Pani vuelve a su hogar

Uno de los atractivos será el regreso de Francisco Paniagua Pani al Juan Vizcarro tras su marcha después de seis años en el club, donde dejó un gran recuerdo. Santi Valladares únicamente tendrá las bajas de Juanqui y Juanico por sanción. El resto de jugadores estarán disponibles, destacando el regreso de Diego Quintela el último duelo.