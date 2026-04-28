El Servigroup Peñíscola quiere plantarle cara al ‘coco’ Movistar Inter...¿y soñar todavía con el 'play-off'?
El conjunto de Santi Valladares, ya salvado, recibe este jueves a uno de los cocos (20.45 horas)
Eloy Cerdà
El Servigroup Peñíscola recibe este miércoles en el Juan Vizcarro al Movistar Inter (20.45 horas, LaLiga+) en el partido correspondiente a la jornada 27 de liga.
Con el objetivo de la permanencia conseguido a falta de cuatro jornadas, el equipo de la Ciudad del Papa Luna intentará conseguir la victoria para dar otra alegría a sus seguidores y mejorar sus registros de la temporada.
La lucha por intentar meterse en el play-off le queda lejos, ya que está a 8 puntos con 12 en juego. Bastante más se juega el Movistar Inter, que es tercer clasificado. El equipo de Alberto Riquer pretende ser cabeza de serie en el play-off para tener el factor pista al menos en la primera eliminatoria. Una derrota le puede hacer caer hasta la sexta plaza, por lo que el partido es muy importante para los de Torrejón de Ardoz.
Pani vuelve a su hogar
Uno de los atractivos será el regreso de Francisco Paniagua Pani al Juan Vizcarro tras su marcha después de seis años en el club, donde dejó un gran recuerdo. Santi Valladares únicamente tendrá las bajas de Juanqui y Juanico por sanción. El resto de jugadores estarán disponibles, destacando el regreso de Diego Quintela el último duelo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra una conocida franquicia del centro de Castelló y da paso a un nuevo negocio
- Adiós al sol en Castellón: Aemet confirma un puente de mayo pasado por agua y señala los días que más lloverá
- Así se construye el innovador edificio prefabricado que Castelló levantará en tiempo récord
- Fallece un motorista y otros dos resultan heridos al arrollarles un turismo en Altura
- Dormir en una abadía medieval: la joya turística de Castellón que busca abrirse al mundo
- El pueblo medieval de Castellón que crece con vecinos de todo el mundo ideal para una escapada: 'Parece de otra época
- Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: 'No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro
- Segundo incendio industrial en pocas horas en Onda: afecta a una empresa de palets y a un desguace