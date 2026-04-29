Pedro Montero y Adriana Monlleó, dos raquetas de oro y futuro en el tenis de Castellón
El almassorí Pedro Montero y Adriana Monlleó, de la Vilavella, confirman su enorme proyección como dos promesas del tenis provincial tras conquistar el Campeonato de la Comunitat Valenciana júnior de Nules
El tenis castellonense salió muy reforzado del Campeonato de la Comunitat Valenciana sub-18, disputado en el Club de Tenis SCUDE-Nules. Dos jóvenes talentos de la provincia fueron grandes protagonistas de una cita que volvió a confirmar que hay un futuro esperanzador en la terreta.
Pedro Montero, natural de Almassora y de 17 años, se proclamó campeón autonómico individual sub-18 y fue finalista en la modalidad de dobles. Por su parte, Adriana Monlleó, también de 17 años, natural de La Vilavella y vinculada desde niña al SCUDE-Nules, firmó un torneo perfecto al conquistar el título individual y también en la modalidad de dobles junto a Carla Guerrero.
La proyección de Montero
Pedro Montero Nicolau comenzó a jugar al tenis con apenas siete años y desde los ocho empezó a competir. Su progresión fue constante desde categorías base, donde ya destacó conquistando durante dos años consecutivos el Circuito Provincial de Castellón en categoría benjamín y alevín.
A lo largo de su trayectoria ha logrado numerosos títulos nacionales en torneos como el Marca, Warriors o Champions, entre otros, y ha conseguido clasificarse para los Campeonatos de España en todas las categorías. Su mejor ranking nacional lo alcanzó a principios de este año, llegando al puesto 87 de España.
A nivel formativo, cursa sus estudios a distancia desde bien joven, tanto la secundaria como el bachillerato, para poder dedicarse plenamente a entrenar y competir. Además, es deportista de élite desde los 11 años.
El sueño de ser profesional
Su presente competitivo ya mira hacia el circuito internacional, donde disputa torneos ITF y Futures y ha comenzado a obtener resultados destacados, con finales en torneos J30 y J60. Su objetivo es claro: seguir creciendo para llegar a ser tenista profesional.
El sueño de Adriana Monlleó
También fue un torneo con un significado simbólico para Adriana Monlleó Ramos. La jugadora de La Vilavella compitió en el SCUDE-Nules, el club donde empezó a dar sus primeros golpes con apenas cinco años y donde continúa desarrollando parte de su carrera deportiva. Además, los dos títulos llegaron apenas dos días después de cumplir 17 años.
Adriana mantiene una progresión firme desde categorías base. Ha sido campeona en diferentes circuitos provinciales y regionales, en el Mutua Madrid Junior y en el Rafa Nadal Tour. Su evolución la ha llevado ya a competir en torneos internacionales ITF Junior y WTA. Entre sus logros recientes destaca la consecución de su primer punto WTA como profesional, logrado en diciembre de 2025 en el torneo internacional ITF/WTA 15.000 de Torelló, en Barcelona. Además, ha mantenido la primera posición nacional de España de su edad y en 2026 fue finalista del Campeonato Absoluto de la Comunidad Valenciana.
Con estos resultados, Pedro Montero y Adriana Monlleó refuerzan su condición de dos de los grandes nombres del tenis joven castellonense. Ambos comparten edad, talento y una ambición: seguir creciendo para emular a referentes provinciales como Roberto Bautista y Sara Sorribes.
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