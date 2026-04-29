Pedro Montero y Adriana Monlleó, dos raquetas de oro y futuro en el tenis de Castellón

El tenis castellonense salió muy reforzado del Campeonato de la Comunitat Valenciana sub-18, disputado en el Club de Tenis SCUDE-Nules. Dos jóvenes talentos de la provincia fueron grandes protagonistas de una cita que volvió a confirmar que hay un futuro esperanzador en la terreta.

Pedro Montero, natural de Almassora y de 17 años, se proclamó campeón autonómico individual sub-18 y fue finalista en la modalidad de dobles. Por su parte, Adriana Monlleó, también de 17 años, natural de La Vilavella y vinculada desde niña al SCUDE-Nules, firmó un torneo perfecto al conquistar el título individual y también en la modalidad de dobles junto a Carla Guerrero.

Los ganadores tras recibir los trofeos. / MEDITERRÁNEO

La proyección de Montero

Pedro Montero Nicolau comenzó a jugar al tenis con apenas siete años y desde los ocho empezó a competir. Su progresión fue constante desde categorías base, donde ya destacó conquistando durante dos años consecutivos el Circuito Provincial de Castellón en categoría benjamín y alevín.

A lo largo de su trayectoria ha logrado numerosos títulos nacionales en torneos como el Marca, Warriors o Champions, entre otros, y ha conseguido clasificarse para los Campeonatos de España en todas las categorías. Su mejor ranking nacional lo alcanzó a principios de este año, llegando al puesto 87 de España.

A nivel formativo, cursa sus estudios a distancia desde bien joven, tanto la secundaria como el bachillerato, para poder dedicarse plenamente a entrenar y competir. Además, es deportista de élite desde los 11 años.

Pedro Montero. / MEDITERRÁNEO

El sueño de ser profesional

Su presente competitivo ya mira hacia el circuito internacional, donde disputa torneos ITF y Futures y ha comenzado a obtener resultados destacados, con finales en torneos J30 y J60. Su objetivo es claro: seguir creciendo para llegar a ser tenista profesional.

El sueño de Adriana Monlleó

También fue un torneo con un significado simbólico para Adriana Monlleó Ramos. La jugadora de La Vilavella compitió en el SCUDE-Nules, el club donde empezó a dar sus primeros golpes con apenas cinco años y donde continúa desarrollando parte de su carrera deportiva. Además, los dos títulos llegaron apenas dos días después de cumplir 17 años.

Adriana Monlleó. / MEDITERRÁNEO

Adriana mantiene una progresión firme desde categorías base. Ha sido campeona en diferentes circuitos provinciales y regionales, en el Mutua Madrid Junior y en el Rafa Nadal Tour. Su evolución la ha llevado ya a competir en torneos internacionales ITF Junior y WTA. Entre sus logros recientes destaca la consecución de su primer punto WTA como profesional, logrado en diciembre de 2025 en el torneo internacional ITF/WTA 15.000 de Torelló, en Barcelona. Además, ha mantenido la primera posición nacional de España de su edad y en 2026 fue finalista del Campeonato Absoluto de la Comunidad Valenciana.

Con estos resultados, Pedro Montero y Adriana Monlleó refuerzan su condición de dos de los grandes nombres del tenis joven castellonense. Ambos comparten edad, talento y una ambición: seguir creciendo para emular a referentes provinciales como Roberto Bautista y Sara Sorribes.