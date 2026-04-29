El Servigroup Peñíscola da la campanada ante el Movistar Inter en un partidazo (4-3)

El Servigroup Peñíscola se impuso ayer al Movistar Inter. El partido fue muy vistoso, con ritmo exigente, y concluyó sólo 4-3 porque los porteros se encargaron de parar múltiples remates. Los de Santi Valladares lo resolvieron a su favor en el tramo final para sumar otra victoria de prestigio.

Diego Quintela volvió a encontrar el gol nada más empezar el partido. En una recuperación Pablo Muñoz asistió a Quintela para que marcase el 1-0. Llegado el 15’ de partido, Pani realizó una gran jugada individual para pasar la pelota a Harrison que, desde la frontal del área, consiguió empatar.

Poco duró ese marcador ya que pronto se volvió a avanzar el Peñíscola en un zurdazo de Elías que tocó en Cecilio. Hubo fortuna.

Más goles tras el descanso

La segunda parte siguió con un ritmo vertiginoso y Raya consiguió empatar de nuevo. En el minuto 33, Elias volvió a marcar con cierta suerte con otro golpeo cruzado. Esta vez tocó en Raúl Gómez.

En el minuto 36 Chaguinha fue expulsado y el Peñíscola pasó a tener superioridad dos minutos. Sin embargo, Cecilio finalizó una contra para empatar con uno menos.

Respondieron rápidamente los locales con Quintela definiendo en el segundo palo y marcando el 4-3 definitivo para júbilo de los aficionados azulones. Lo aguantó el Peñíscola contra una gran defensa y un acertado Acosta para terminar ganando. Gran victoria.