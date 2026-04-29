Así ha sido el excelente inicio del Facsa Playas Castellón en la Liga... ¡pese a tener más de 20 bajas!

El Facsa Playas de Castellón arrancó la liga con una demostración de fondo de armario. Pese a las numerosas bajas, tanto el equipo femenino como el masculino resolvieron sus respectivos compromisos con solvencia, apoyados en la aportación de sus jóvenes atletas y en la fortaleza de un bloque que destaca por su competitividad.

El conjunto femenino se desplazó a Hospitalet para medirse al equipo local, al Manresa y al Pamplona. La cita, complicada por las ausencias, terminó con una victoria trabajada gracias a ocho triunfos individuales. Andrea Sales y Belén Toimil marcaron diferencias en los lanzamientos, mientras que Carla Cruz, Andrea Rodríguez, Naia Portalés y Lidia Sánchez dominaron en la pista. En los saltos llegaron puntos clave con Laura Alegre y Naiara Pérez, antes de que el relevo 4x100 cerrara el triunfo.

Imagen duranteun lanzamiento, en Gaetà Huguet. / FACSA PLAYAS

En masculino

En Gaetà Huguet, el equipo masculino también tuvo que sobreponerse a un inicio difícil y a una lista condicionada por 22 bajas. Tras comenzar en la cuarta posición, el Playas reaccionó con fuerza gracias al empuje de los lanzadores y al ambiente de casa. El doblete en martillo de Yasmani Fernández y Kevin Arreaga abrió la remontada, seguida por los triunfos de Mykhailo Brudin, Daniel Cisneros, Miguel Gómez, Rafael Mahiques, Alejandro Ortuño y David de la Fuente. También destacó el regreso de Pablo Torrijos, que fue segundo en triple salto en su debut esta temporada. n