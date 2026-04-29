Así ha sido el excelente inicio del Facsa Playas Castellón en la Liga... ¡pese a tener más de 20 bajas!
Los jóvenes atletas del conjunto de Castelló tiran del carro para arrancar con buen pie
El Facsa Playas de Castellón arrancó la liga con una demostración de fondo de armario. Pese a las numerosas bajas, tanto el equipo femenino como el masculino resolvieron sus respectivos compromisos con solvencia, apoyados en la aportación de sus jóvenes atletas y en la fortaleza de un bloque que destaca por su competitividad.
El conjunto femenino se desplazó a Hospitalet para medirse al equipo local, al Manresa y al Pamplona. La cita, complicada por las ausencias, terminó con una victoria trabajada gracias a ocho triunfos individuales. Andrea Sales y Belén Toimil marcaron diferencias en los lanzamientos, mientras que Carla Cruz, Andrea Rodríguez, Naia Portalés y Lidia Sánchez dominaron en la pista. En los saltos llegaron puntos clave con Laura Alegre y Naiara Pérez, antes de que el relevo 4x100 cerrara el triunfo.
En masculino
En Gaetà Huguet, el equipo masculino también tuvo que sobreponerse a un inicio difícil y a una lista condicionada por 22 bajas. Tras comenzar en la cuarta posición, el Playas reaccionó con fuerza gracias al empuje de los lanzadores y al ambiente de casa. El doblete en martillo de Yasmani Fernández y Kevin Arreaga abrió la remontada, seguida por los triunfos de Mykhailo Brudin, Daniel Cisneros, Miguel Gómez, Rafael Mahiques, Alejandro Ortuño y David de la Fuente. También destacó el regreso de Pablo Torrijos, que fue segundo en triple salto en su debut esta temporada. n
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