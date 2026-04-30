La crónica de la última jornada de la Copa de los veteranos de Castellón

La jornada novena del 53º Torneo Provincial de Copa de la Asociación Provincial de Fútbol de Veteranos (APFV) nos deparó de todo.

Primer grupo

Muchos goles en el primer grupo, donde el Moncofa lo tiene claro. Hubo tres triunfos locales y dos visitantes, además de un empate.

En el Javier Marquina, el duelo entre el Castellón-San Pedro y el Huracán-Burriana nos trajo un resultado que ya no es sorpresa: no es la primera vez que Huracán se lleva los puntos del Grau (1-4).

El Emat Displays-Villarreal recibió al Moncofa en un gran encuentro, jugado de poder a poder. Se adelantaron los groguets por parte de Pepo Amposta a la salida de un córner, empatado Armando Santos aprovechando otro saque de esquina. En el segundo tiempo marcó de nuevo el Moncofa: tanto de Paquito Navarro para el 1-2.

En El Saltador, tablas entre L’Alcora-Asitec y la UDE. Primera parte igualada, con los visitantes marcando en el único disparo a puerta (Hamid Schafii). Luego, los locales mejoraron, aunque solo les valió para igualar, a poco del final (lo hizo Remus Berechet): 1-1.

Triunfo muy claro del Fomento-Montlyg sobre el Benicasim. Uno a uno al intermedio (anotaron Hérson Hincapíe y Sebastián Caudal). Después, en la primera jugada de la reanudación, Vicente Requesens hizo el 2-1; Hincapíe y Requesens pusieron el 4-1 y José Ortega redujo, antes de que Hincapíe redondeara su hat-trick (5-2).

El Armelles-CMG apabulló al Casa Marina-Bañohogar (6-0).

El Onda doblegó por 3-0 al Rodeo Fore-Ut, en un duelo sin trascendencia cara a la clasificación que decantó Javi Tomás, autor del otro triplete de la jornada.

Un ‘finde’ de lo más desigual en las cartulinas Jornada muy tarjeteada en dos de los partidos del fin de semana (se nota la trascendencia de este tramo final copero), aunque con otros cinco encuentros en los que las tarjetas brillaron por su ausencia. Con muy buenas puntuaciones en general para todos, destacando Crespo Sotodosos, Martínez Morillo, Castelló Molés, Suárez Román y Quintero Quintero: los cinco estuvieron muy bien en su labor, a criterio de los delegados.

Grupo segundo

En el segundo grupo, con la tabla clasificatoria partida en dos mitades, el fin de semana dejó tres triunfos locales y tres forasteros.

Victoria del Alcalà-Bar Gales en el Jesús Beire de Moró, con carrusel de goles hasta el 2-3 definitivo.

El Pizzería L’Etrusco aprovechó la relajación del Les Palmes de Castelló para ganar con claridad: 2-5.

El doblete de Carlos Taule decanta el duelo entre el Oropesa y el Arrincadeira-Serret (2-0) En el Municipal de Orpesa tuvo lugar uno de los partidos estrella de la jornada en este segundo grupo, pues se enfrentaron un Oropesa necesitado de puntos y el Arrincadeira-Serret (cuarto clasificado). La victoria sonrió a los locales con dos tantos de Carlos Taule para el 2-0, en un muy deportivo encuentro sin tarjetas (uno de los cinco del fin de semana) y bien dirigido por el árbitro Quintero Quintero.

En El Palmar, triunfo nítido del Borriol-Magnanimvs sobre el Rayo de Castellón. El tempranero 1-0 de Cristian Soto encarriló el triunfo, al que siguieron un segundo gol de Rubén Trigueros y un tercero de Soto (de nuevo). José Ignacio Morales redujo distancias, aunque Jaume Bellido rubricó el 4-1.

El Vila d´Onda se impuso a domicilio al San Lorenzo por 0-3.

Y el domingo, en el Miquel Soler, el Maradona pasó por encima de Les Alqueries gracias a su 6-0.