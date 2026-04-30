¿Quién dijo imposible? El Amics cree en remontar los 30 puntos ante el Córdoba: "Vamos a salir a cuchillo"

¿Si el Barcelona remontó un 4-0 al PSG, por qué no es posible? ¿Si Alcaraz conquistó Roland Garros salvando tres bolas de partido, por qué no es posible? ¿Si los Cleveland Cavaliers levantaron un 3-1 ante los Warriors de Curry, por qué no es posible? Y, ya puestos a mirar la misma categoría, si el Fibwi Palma fue capaz de remontar 29 puntos en el play-off del año pasado ¿por qué no puede obrar el milagro el Amics Castelló este domingo (12.00) en el Ciutat y levantar 30 puntos contra el Córdoba para ascender a Primera FEB?

Esa es la mentalidad que se respiró ayer en el templo del conjunto de la capital de la Plana. 13.30 horas. Acaba de terminar el entrenamiento y el silencio habla por sí solo. Concentración, charla y piña. Dolor interno por lo vivido y ganas de revancha por lo que todavía queda por pelear. El día se acerca. Álex Tamayo, decidido a poner la primera piedra de la remontada, atiende a Mediterráneo y explica cómo se siente el equipo antes de intentar una hazaña mayúscula.

Álex Tamayo en el Amics Castelló. / AITOR AGUIRRE

La fe de Tamayo en la hazaña

«Las ganas no faltan y no han faltado nunca», arranca el alero, con la serenidad de quien sabe la dificultad del reto, pero también con la convicción de quien no se ha rendido. «Creo que es el momento de más ilusión, de más espíritu de lucha y de competitividad. Quedan 40 minutos y hay que afrontarlos a muerte desde el minuto uno».

El golpe de la ida dolió. Mucho. No solo por la derrota, sino por la sensación de haber recibido un castigo demasiado grande. Pero en el vestuario verde el dolor ha dado paso al orgullo. «Te duele el corazón cuando pierdes así. Ahí sale la competitividad, el orgullo. Hay que sacar el carácter y pelearlo de vuelta», explica el jugador del Amics.

Pero en la vida y en el deporte, no queda otra que levantarse: «Hicimos borrón el día siguiente. No podíamos seguir lamiéndonos las heridas. Nosotros creemos y, por lo que nos está llegando respecto al público, todo el mundo cree. Pienso que todo el que venga al Ciutat va a acompañarnos y va a pelearlo con nosotros», expuso.

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El plan para conseguirlo

La remontada, eso sí, no puede construirse desde la ansiedad. «Aunque sea una renta muy alta, en el momento en el que te entren las prisas pierdes el partido. Hay que enfocarlo con paciencia y confiar en el plan». Sobre cómo afronta el Córdoba una ventaja así, fue claro: «Cuando tienes tantos puntos puedes tender a relajarte. Nosotros vamos a salir a cuchillo a darlo todo». Por último, mandó un mensaje a la afición: «Que crean en nosotros. Hasta que pite al árbitro no nos vamos a rendir. Y si no se da, tenemos otra oportunidad». Pero primero, toca tirar de épica.