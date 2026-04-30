La previa | El CD Onda quiere levantar La Nostra Copa y agarrar el billete para la Copa del Rey

Alzar el título de La Nostra Copa tiene un valor múltiple para su ganador: el trofeo y el pasaporte para jugar la primera ronda de la próxima edición de la Copa del Rey. El CD Onda intentará este viernes (19.00 horas) hacerse con esta quinta edición del torneo del KO organizado por la FFCV frente a la UD Tavernes de la Valldigna, en el Nou Pla de la Vila Joiosa. Una final que arbitrará el veterano colegiado alicantino Emilio José López Herrero.

La escuadra ondense de Ferran García estará acompañada por cerca de 200 seguidores rojiblancos que se desplazan con la intención de animar a su equipo a hacer historia, porque un billete para disputar una ronda de la Copa del Rey no lo logra cualquiera. Por eso, a 90 minutos, todo es posible. Las fuerzas se igualan y no hay que tener presente que esta temporada, en Liga (Lliga Comunitat-Nord) la escuadra valenciana le supo ganar tanto en el Poliesportiu Municipal de Tavernes (3-0), como en el Enrique Saura (0-1).

A dar la cara en esta Copa

El CD Onda, que no ha podido pelear esta temporada por el ascenso a Tercera Federación (algo que sí hará su contrincante esta tarde), lo hará por alzar la copa del torneo autonómico que tiene un suculento premio añadido como es ese billete para la próxima edición de la Copa del Rey. Por eso hay tanta ilusión por ganar este título para uno de los clubs de la provincia de Castellón con mayor solera. En la primera edición el CD Alcora jugó la final y la ganó, y en la segunda el campeón fue el CD Soneja.

La plantilla del CD Onda, preparada. / Mediterráneo

En un principio, para este partido tanto el CD Onda como la UD Tavernes dispondrán de todos sus efectivos que han venido jugando últimamente. En el caso de la escuadra ondense no hay sancionados y los tres futbolistas que se perderán la cita son los tres que llevan varios meses en el dique seco por lesiones de larga duración caso de Sati, Diego Josué Veloz y Bryan Campos.

Posibles onces

El CD Onda podría formar en este partido con: Alejandro Vicente, en la portería; David Isierte, David Ros, Alfredo Traver, Luis Ruiz, en defensa; Adrián Beltrán, Carlos Soriano, Óscar Valero, Tali, en el centro del campo; Bruno Giner y Jorge Mallol, en la delantera.

La UE Tavernes, por su parte, con: Arnau Mainar, en la portería; Palomares, Artur Hayrapetyan, Román Palero y Corbalán, en defensa; Nico Cháfer, Edu Alberola, Davies Kyle, en el centro del campo; y Marc Talens, Joan Talens y Vicent Blasco, en la delantera.