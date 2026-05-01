Más de 500 participantes en la Gigante de Piedra Small de Sant Joan de Moró

El próximo sábado 2 de mayo, Sant Joan de Moró volverá a acoger la Gigante de Piedra Small, una de las pruebas más exigentes del MTB nacional, de categoría UCI XCM, con más de 500 corredores llegados de toda España y también de países como Portugal y Alemania.

La carrera mantiene el recorrido del año pasado, con 115 km y más de 3.500 metros de desnivel positivo, en un trazado que volverá a poner a prueba a los participantes por la dureza del terreno y la exigencia de la prueba.

Los favoritos

En categoría masculina, entre los favoritos estará Roberto Bou, ganador de la edición 2024, que llega con su nuevo equipo Let’s Bou. También participará Xavier Pijuan, del RR Bikers, que el año pasado terminó segundo tras un ajustado sprint.

En categoría femenina, vuelve Carla Boj, primera Máster 30 en 2025 con el equipo PROKITCHENS BIKE TEAM de Barcelona, junto a Merche Villanueva, corredora de Castelló y segunda élite en 2024.

Como manifiesta el alcalde de Sant Joan de Moró, Vicente Pallarés, "para Sant Joan de Moró es un orgullo volver a ser punto de salida y meta de una prueba de este nivel, que reúne deporte, montaña y participación en nuestro municipio".

Durante los 115 kilómetros de recorrido se pasa por lugares como Les Coronetes, el Castillo de Villamalefa, el Mas de la Costa, Llucena, L'Alcora y rereso a la meta de Sant Joan de Moró.

Desde la organización siempre avisan 'No hay que dejarse engañar, no es media Gigante, es mucho más'. Es un recorrido espectacular, por donde hacía mucho que no pasaba nadie, lugares, pistas y sendas recuperadas para llevarte a un paisaje único, donde descubres la espectacular naturaleza de este territorio que es el interior de la provincia de Castellón.

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Reconocimiento

Como manifiesta el alma mater de la prueba Manolo Mallol del Club Deportivo Gigante de Piedra, "la dureza y calidad en la ejecución de Gigante de Piedra Small nos ha hecho merecedores de ser la única prueba del circuito National Ultra Endurance Marathon Series que se corre fuera de Norteamérica y parte del circuito internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en la categoría de Cross Country Marathon (XCM)".