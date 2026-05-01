Así es el castellonense Nacho Iglesias, la nueva promesa del golf español
Surgido en el vivero del Club de Golf Costa de Azahar y con experiencia también en la academia de Sergio García, el golfista de 15 años se ha proclamado Campeón de España sub-18 y ya ha debutado con éxito con el equipo nacional
Los asistentes a la jornada final del Campeonato de España sub-18 no daban crédito. El viento, que había obligado a suspender una de las jornadas previas, soplaba con fuerza en el campo de Los Lagos, en Zaragoza. Con los favoritos sufriendo para salvar pares, y en unas condiciones tremendamente adversas que obligaban a la supervivencia, un chaval más joven que el resto le quitaba golpes al campo como si estuviera jugando en el jardín de su casa. Los técnicos de la federación española se acercaban y preguntaban: "¿Pero de dónde ha salido este chico?".
Este chico ha salido, como tantos otros talentos, del Club de Golf Costa de Azahar, en Castellón, vivero del golf nacional. Este chico pasó luego por la Sergio García Academy de Mediterráneo Golf, en la Coma de Borriol, y se llama Nacho Iglesias Pascual. Con apenas 15 años, sorprendió en Zaragoza a los favoritos para proclamarse campeón de España sub-18, un hito que le valió la citación para la selección española, donde volvió a brillar recientemente en el enfrentamiento contra Inglaterra.
"Sabía que estaba jugando bien" --recuerda Nacho en conversación con Mediterráneo, en referencia al campeonato de Zaragoza - "pero no sabía exactamente cómo iba la clasificación". "Al llegar al tee del 18, vi que ganaba por tres golpes de diferencia y me asusté un poco. Me dije 'pégala fuerte y no pienses'. Había que sacar el hoyo adelante como fuera y, aunque hice bogey, sirvió para ganar".
La trayectoria
Iglesias comenzó a jugar al golf con su padre Javier y su hermano mayor, Álvaro, que actualmente compagina deporte y estudios universitarios en los Estados Unidos. Ese es también el objetivo a medio plazo de Nacho, que en el largo habla de llegar a ser profesional y en el corto señala el acceso a la residencia Blume de Madrid, el centro de alto rendimiento, como el siguiente paso en una trayectoria que en los últimos meses ha dado un acelerón.
Por el momento, Nacho Iglesias sigue disfrutando de una primavera de resultados extraordinarios. El pasado fin de semana disputó, con la valenciana, el campeonato de España de Federaciones, logrando el bronce por equipos. Crece admirando al vasco Jon Rahm y a los también castellonenses Josele Ballester y Sergio García. Entrena todos los días de dos a tres horas y cumple con los estudios, los viajes y las diferentes obligaciones deportivas y académicas.
"En el golf hay muchos chicos que juegan bien, pero a su edad no hay tantos que tomen las decisiones con tanta madurez", destaca sobre Iglesias uno de sus entrenadores en el Club de Golf Costa de Ahazar de Castellón, Manolo Monzonís, quien subraya la "personalidad" del chaval. "En eso marca la diferencia, en la confianza, además de ser técnicamente muy completo", añade sobre Nacho, a quien conoce "desde que nació", por la vinculación de su familia con el golf.
Nacho Iglesias, que de niño también practicó el fútbol (en el Rafalafena y en la cantera del CD Castellón, hasta completar el ciclo de alevines, "tuve que elegir, no me daba la vida"), remarca la constancia y el trabajo necesarios para cumplir sus objetivos. "En el golf siempre se puede mejorar", desliza, haciendo gala de la humildad y la madurez que reseña Monzonís. Quizá en esa personalidad tenga que ver el golpe que sufrió Nacho y su familia con el fallecimiento de su madre, un par de años atrás, víctima de un cáncer. "Tiene mucho mérito cómo lo ha llevado y es un orgullo lo que está logrando", comentan desde su entorno más cercano.
La próxima parada de Nacho asoma el próximo fin de semana, en Tarragona. Después de ganar el Campeonato de España de los 'mayores', ahora encara el 'suyo', el sub-16. Otro desafío en una primavera feliz que está marcando un antes y un después.
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