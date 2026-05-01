‘Fan zone’ y fiesta para el ‘milagro’ del Amics frente al Coto Córdoba: ¿confías en la remontada?

El Amics Castelló quiere que la vuelta de la final de campeones de grupo de Segunda FEB sea mucho más que un partido. El club ha organizado una espectacular previa con el objetivo de convertir el encuentro de este domingo al mediodía en una fiesta y generar el ambiente necesario para creer en la remontada frente el Coto Córdoba, que en la ida venció por 30 puntos.

Joan Faner, en el Coto Córdoba-Amics Castelló. / CÓRDOBA CLUB DE BALONCESTO

Desde dos horas antes, los aledaños del Ciutat de Castelló acogerán una completa fan zone.Los más pequeños disfrutarán de castillos hinchables y actividades como pintacaras y un concurso de dibujo; mientras que los aficionados pondrán a prueba sus conocimientos con un divertido trivial y otras sorpresas.

El ambiente festivo está garantizado en la grada del pabellón gracias a una charanga.

Aquí puedes leer la entrevista a Álex Tamayo, jugador del Amics que confía plenamente en la remontada.