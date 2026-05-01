Ibai, necesitas un abogado deportivo para tu Rōnin FC

El streamer y creador de contenido Ibai Llanos, sorprendió al mundo del fútbol el pasado mes de agosto al presentar su nuevo proyecto: la fundación de su propio club, el Rōnin FC. Concebido como un cometido a largo plazo, fue ideado con la intención de escalar en el fútbol federativo desde la categoría más humilde, la Cuarta Catalana.

Desechando comprar una plaza en un nivel superior, el propósito de Ibai es claro. Quiere un club que se desarrolle natural y orgánicamente, sin inversiones iniciales descabelladas. Aunque eso implique competir en la quinta división regional en Cataluña y la décima a escala nacional, existe un compromiso estable de progresión, sin marcarse ningún techo en el camino.

Esta visión, lejos de ahuyentar la expectación, ha enganchado a muchos aficionados, creando una comunidad que supera el medio millón de seguidores en redes sociales. Además, sus encuentros se retransmiten en directo por Twitch, con análisis en la previa y postpartido. Ello ha generado, sin lugar a dudas, un sentimiento notable de apego, haciendo partícipes a los aficionados de un proyecto ilusionante e innovador a partes iguales.

Dominando su liga con puño de hierro, las perspectivas de ascenso del Rōnin FC están más que confirmadas. Así, las expectativas del club a medio plazo no son otras que ir escalando en el fútbol federado hasta llegar, quién sabe, al horizonte profesional.

De esta forma, el crecimiento progresivo del club conllevará, inevitablemente, el de sus jugadores. Es cuestión de tiempo que el equipo compita en categorías en donde jóvenes talentos empiezan a dar sus primeros pasos. Estos jugadores, que seguro estarán incorporados en la plantilla del Rōnin FC, tienen un potencial descomunal, y lo más probable es que muchos de ellos continúen su trayectoria en otras ligas, dando el salto profesional, incluso fuera de nuestras fronteras.

Y aquí es donde viene lo bueno. Uno de los principios rectores del ecosistema futbolístico es la redistribución económica. Esto es, el fomento del flujo de fondos entre los diferentes niveles de este deporte, en aras de una mayor justicia y equidad. En este sentido, aparece una de las figuras más interesantes y ventajosas para muchos clubes amateurs y semiprofesionales: los derechos de formación.

Imaginemos que en las filas del Rōnin FC recala una joven promesa, de unos 16 o 17 años. Tras unas buenas dos temporadas en la plantilla, decide proseguir su carrera, fichando por un club en Primera Federación – tercera categoría actual del fútbol nacional –. Allí entra con buen pie, y después de una sensacional campaña, un ojeador de un equipo de Segunda División le abre las puertas del fútbol profesional. Aunque al principio le cuesta habituarse al salto de nivel, pronto adquiere confianza y despliega su mejor fútbol, destacando por encima de compañeros y rivales. Por ello, rápidamente capta la atención de cazatalentos de media Europa, llegando finalmente la oportunidad de jugar en uno de los mejores clubes de la liga holandesa.

Los derechos formativos pueden ser una importante fuente de ingresos para los clubs. / Mediterráneo

Pues bien, tras todo este periplo, ¿no sería injusto que el dinero ofrecido por el combinado holandés ingresase únicamente en el equipo del que es fichado? ¿Qué hay de los demás clubes que han contribuido activamente en su formación y desarrollo?

Gracias al reconocimiento de los derechos de formación, todos los equipos por los que ha pasado el mencionado jugador van a recibir un pellizco económico. Y ese “pellizco”, créanme, no es moco de pavo. Supone una de las mayores fuentes de ingreso para muchos clubes amateurs y semiprofesionales. De manera que, muchos de ellos, han adoptado directamente esta formación de jóvenes talentos como modelo de negocio – sirvan como exponentes el CF Damm o la UE Cornellà –, siendo una clara vía de crecimiento sostenible de su proyecto a medio y largo plazo.

Además, para mayor facilidad en la aplicación de este derecho, y ante las dificultades de muchos combinados humildes de seguir la estela de sus anteriores jóvenes estrellas, la FIFA ha creado recientemente su propia Cámara de Compensación. Esta institución calcula automáticamente el dinero que deben obtener las entidades deportivas que han contribuido en la formación del futbolista, como consecuencia de su traspaso internacional o de su primer registro como profesional.

Pero, ¿cómo se esboza este derecho y cuáles son los requisitos? Aquí viene lo delicado. Tienen opción de cobrar por este concepto, todos los equipos en los que el jugador ha sido formado desde los 12 hasta los 21 años, pudiendo hacerse efectivo este derecho hasta los 23 años del futbolista.

Así, surgen dos momentos clave para la efectividad de los derechos de formación: cuando el jugador es registrado por primera vez como profesional, o cuando se produce su traspaso internacional – ya sea a la finalización de su contrato, ya sea durante el mismo, salvo excepciones –. No obstante lo anterior, hay casos en los que, por la obviedad y nitidez de que el futbolista ha extinguido su etapa formativa antes de las referidas edades, los derechos de formación dejan de computarse, entendiendo que la fase de formación del jugador ha concluido objetivamente antes de tiempo. Sin duda, como claro estandarte de este ejemplo aflora la figura de Lamine Yamal.

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Así es que, Ibai y otros propietarios o presidentes de equipos amateurs y semiprofesionales, si no queréis desperdiciar esta fuente de ingresos, no estaría de más llevarse bien con un abogado deportivo.