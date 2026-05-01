El Onda se queda sin La Nostra Copa... y sin billete para la Copa del Rey (de momento)

El agraciado con el billete para jugar la próxima edición de la Copa del Rey, la 2026/2027, será la UE Tavernes de la Valldigna. El conjunto valenciano se impuso al CD Onda en la final de la V La Nostra Copa, disputada en el Estadi Nou Pla de la Vila Joiosa. Los valencianos encarrilaron la final con un gol de Joan Talens en la recta final de la primera parte; y, pese a dominar en la segunda, con más posesión que ocasiones, los rojiblancos se quedaron sin ideas en los metros finales y no pudieron nivelar el marcador adverso.

El inicio

Tuvo más llegada el conjunto valenciano de Edu Palomares, que se marchó al descanso con ventaja en el marcador (0-1) gracias al solitario gol que anotó su fornido delantero centro Joan Talens, en el minuto 37, al cabecear un centro desde la izquierda. Fue la tercera llegada y el primer gol para unTavernes de la Valldigna seria, bien desplegado y que dejó constancio de su mejor clasificación en la tabla en su grupo de Lliga Comunitat.

El Onda quiso imponer su criterio futbolístico en el centro del campo con el juego de Óscar Valero, Juan Marín o Tali, pero les costó mucho superar la línea de tres cuartos de campo. El Tavernes llegó al área rojiblanca en los minutos 20 y 28, pero la zaga ondense rechazó a saque de esquina. El Onda, en una falta lateral, puso a prueba a la defensa rival.

Con el gol que anotó Joan Talens en el minuto 37 se llegó al final de unos primeros 45 intensos con pocas ocasiones claras de gol, aunque con todo por decidir en la segunda parte donde la escuadra de la Plana Baixa se vio obligado a tener que forzar más la máquina en busca del empate.

Segunda parte

Arrancó sin cambios en ambos equipos. El equipo de la Plana Baixa de Ferrán García salió morder al rival. Tuvo el empate Jorge Mallol en el minuto 60, en la que fue la llegada más peligrosa de los ondenses, pero su remate salió desviado.

Luego se produjo el carrusel de cambios, correr contra el reloj y con un rival que estuvo agazapado atrás, saliendo a la contra en busca de coger a los rojiblancos desorganizados. Faltaron ideas en las proximidades del área valenciana.

La afición del CD Onda tuvo un papel en la final en el Estadio Nou Pla. / CD Onda

Ficha técnica

CD Onda: Alejandro Vicent; Isierte (Bou, min. 82), David Ros, Alfredo (Andreu, min. 74), Luis (Darío, min. 82); Óscar Valero, Juan Marín, Tali (Beltrán, min. 82), Hugo Algaba (Iñaki, min. 74); Jorge Mallol (Cuesta, min. 89) y Bruno Giner (Soriano, min. 74).

UE Tavernes de la Valldigna: Arnau; Artur, Acevedo, Román, Corbalán (Palomares, min. 62); Marc Gómez, Nicho Cháfer (Vicent Blasco, min. 82), Jordi Melo, Davies Kyle; Sabater (Alberola, min. 67) y Joan Talens (Marc Talens, min. 82).

Gol: 0-1. Min, 37: Joan Talens.

Árbitro: Emilio José López Herrero (Alicante). Amonestó al ondense Alfredo Traver.

Campo: Nou Pla (la Vila Joiosa).

Entrada: 600 espectadores.

La esperanza

Con todo, al Onda todavía le queda una oportunidad de jugar la próxima fase de Copa del Rey... siempre que el UE Tavernes de la Valldigna ascienda a Tercera Federación en la promoción que tiene aún por jugar.