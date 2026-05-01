El Servigroup Peñíscola persigue ‘lo imposible’ frente al Barça

El Servigroup Peñíscola, en un momento próspero, quiere terminar la temporada con los máximos puntos posibles. Después de dos partidos en el Juan Vizcarro que terminaron con victorias contra el Jimbee Cartagena y el Inter Movistar, el equipo de Santi Valladares puede cerrar una semana fantástica, si vence al Barça en el Palau Blaugrana a las 18.15 horas (televisado por LaLiga+ y Esport3).

El conjunto de Javi Rodríguez encadena ocho victorias y solo ha perdido dos de los 27 compromisos ligueros. Pese a ello no puede bajar el pistón, dado que ElPozo Murcia le aguanta el tirón a dos puntos.

Casi no hay nada en juego para el Peñíscola, que tiene el play-off a seis puntos cuando restan nueve por disputarse. Pero el triunfo en Can Barça le podría acercar a la pelea de estar entre los ocho primeros, en función de otros resultados.

Juanico y Juanqui siguen como bajas por sanción. El cuadro del Baix Maestrat ha ido sobreponiéndose a las ausencias y el regreso de Diego Quintela, después de una larga lesión, le ha dado un plus en ataque. Por otro lado, el club anunció ayer la renovación de Elías Beltrán por dos temporadas más.