Lluvia, barro y dureza extrema: Estos han sido los ganadores de la Gegant de Pedra Small 2026

La Gegant de Pedra Small volvió a convertir a Sant Joan de Moró en epicentro del MTB nacional. La prueba, una maratón BTT de 115 kilómetros y 3.500 metros de desnivel positivo, de categoría UCI XCM, reunió a más de 500 corredores llegados de diferentes puntos de España y también de países como Portugal y Alemania, en una edición marcada por la lluvia, el barro y la dureza del recorrido.

En la clasificación general, el triunfo fue para Adrián Benedito, de Bétera, que completó la carrera en 5 horas, 30 minutos y 11 segundos. La segunda posición fue para Pau Marzà (5:32:55)mientras que Xavier Pijuan cerró el podio a un solo segundo (5:32:56).

En categoría femenina, la ganadora fue la argentina Corina Mesplet (7:23:36), con una amplia ventaja sobra Laura Ríos (8:19:15) y María Villanueva (8:27:59).

La campeona femenina Corina Mesplet, tras recoger el trofeo. / Javier Nomdedeu

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En Máster 30, la victoria fue para Aitor Safont (primer provincial), seguido de Adrià Rabionet y Jorge Alejandro. En Máster 40, el podio correspondió a Josep Enric , Adelino Moll y José Bernabé . En Máster 50, se impuso Javier Frasquet, por delante de Antonio Marcelino y Antonio Iborra. Además, los tres mejores corredores de Sant Joan de Moró fueron Luis Edo, Julio Moreno y Alejandro Díaz. La entrega de trofeos contó con la presencia del presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana, José Enrique Gutiérrez, y del alcalde de Sant Joan de Moró Vicente Pallarés.

La entrega de trofeos contó, entre otros, con la presencia del presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana, José Enrique Gutiérrez, y del alcalde de Sant Joan de Moró y diputado provincial, Vicente Pallarés.

Pallarés puso en valor la importancia de la cita para la localidad: “Para Sant Joan de Moró es un orgullo volver a ser punto de salida y meta de una prueba de este nivel, que reúne deporte, montaña y participación en nuestro municipio”.

Desde la organización también destacaron el carácter singular de la prueba y la exigencia de su recorrido: “No hay que dejarse engañar, no es media Gigante, es mucho más. Es un recorrido espectacular, por lugares, pistas y sendas recuperadas para llevar al corredor a un paisaje único y descubrir la espectacular naturaleza del interior de la provincia de Castellón”.

En la misma línea, Manolo Mallol, alma mater de la prueba y representante del Club Deportivo Gigante de Piedra, subrayó el prestigio que ha alcanzado la cita: “La dureza y calidad en la ejecución de Gigante de Piedra Small nos ha hecho merecedores de ser la única prueba del circuito National Ultra Endurance Marathon Series que se corre fuera de Norteamérica, además de formar parte del circuito internacional de la Unión Ciclista Internacional en la categoría de Cross Country Marathon”.

Tras la celebración de la Gigante de Piedra Small, la atención se centra ya en la próxima gran cita de la marca. El sábado 6 de junio llegará la Ultrabike Gigante de Piedra, la hermana mayor de esta prestigiosa prueba, con 200 kilómetros y 6.500 metros de desnivel positivo, con salida y meta en l’Alcora.

Una nueva cita que refuerza el arraigo de la Gigante de Piedra entre las grandes pruebas del panorama nacional e internacional y confirma el peso del interior de Castellón como escenario privilegiado para el ciclismo de montaña.