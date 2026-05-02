Norris rompe la racha de Mercedes en Miami y la vida sigue igual para Alonso

Después de una larga pausa de cinco semanas por el conflicto bélico de Oriente Medio, el Mundial de Fórmula 1 ha vuelto a la acción este viernes en el circuito Hard Rock de Miami con muchas sorpresas. Ferrari ha reaparecido en escena con un arsenal de mejoras en su SF-26 y Leclerc ha liderado los Libres 1. McLaren ha explotado en su circuito propicio y el campeón Lando Norris se ha reencontrado con su mejor versión, batiendo al líder Kimi Antonelli en el pulso por la pole sprint. También Red Bull y Max Verstappen han reaccionado y esperan estar en la batalla.

Todos aspiran a cambiar la tendencia del campeonato a partir de esta cuarta cita del calendario y por lo visto hasta el momento, quizá sea factible.

Mercedes, que lidera los Mundiales de pilotos y constructores, sumaba tres dobletes en las tres clasificaciones disputadas hasta ahora en Australia, China y Japón. También en la qualy sprint de Shanghai. Pero en Miami, será Norris quien abra la parrilla. El parón les ha sentado peor que a sus rivales a los de Brackley.

Las mejoras funcionan, sobre todo en McLaren. Norris ha marcado una mejor vuelta en la SQ3 con neumáticos blandos (1.27.869) y Antonelli se ha quedado a dos décimas. El italiano, con todo, ha salvado el honor de Mercedes y se situado segundo en parrilla, por lo que mantiene intactas sus opciones en la carrera de este sábado (18.00 h).

Sin embargo su compañero George Russell se ha visto relegado del top cinco, en el que se han metido Piastri, Leclerc y un recuperado Verstappen, que también empieza a ve la luz al final del túnel con Red Bull después de un inicio de temporada con muchos problemas.

Fernando Alonso ha caído eliminado en la SQ1 y su compañero Lance Stroll cerrará la parrilla, con el asturiano penúltimo. La vida sigue igual-o casi- para Fernando, que ha seguido quejándose de las vibraciones y no tiene nuevas piezas de rendimiento mientras Aston Martin y Honda no solucionen los problemas de fiabilidad del AMR26.

Carlos Sainz ha logrado pasar a la SQ2 con Williams y saldrá decimoquinto, peor de lo esperado por el madrileño en este regreso a la acción.

GP de Miami (Clasificación sprint)

1. Lando Norris (McLaren) 1'27"869

2. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'28"091

3. Oscar Piastri (McLaren) 1'28"108

4. Charles Leclerc (Ferrari) 1'28"239

5. Max Verstappen (Red Bull) 1'28"461

6. George Russell (Mercedes) 1'28"493

7. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'28"618

8. Franco Colapinto (Alpine) 1'29"320

9. Isack Hadjar (Red Bull) 1'29"422

10. Pierre Gasly (Alpine) 1'29"474

11. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'29"994

12. Nico Hülkengerg (Audi) 1'30"019

13. Oliver Bearman (Haas) 1'30"116

14. Alexander Albon (Williams) 1'30"216

15. Carlos Sainz (Williams) 1'30"224

16. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'30"573

17. Liam Lawson (Visa RB) 1'31"043

18. Esteban Ocon (Haas) 1'31"245

19. Sergio Pérez (Cadillac) 1'31"255

20. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'31"826

21. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'41"311

22. Lance Stroll (Aston Martin) ST